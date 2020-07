Jada Pinkett Smith confiesa en directo a Will Smith que le fue infiel con un amigo de su hijo

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 1 de julio el rapero August Alsina confesó en una entrevista que había mantenido una relación con Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Tras días bajo el escrutinio de la opinión pública, la actriz ha protagonizado un cara a cara con su marido en el que ha confesado el affaire.

En su propio programa, Red Table Talk, que se emite a través de Facebook Watch, Jada abordó el tema junto a Will Smith. "Creo que necesitas decir claramente qué pasó. Tú y yo decidimos tomarnos un tiempo y, ¿qué pasó?", dijo la estrella de Soy leyenda. "Sí, entonces tuve un lío con August, es lo que ya he dicho", afirmó ella, aunque su esposo la corrigió y lo calificó de "relación".

"Sí, fue una relación. Absolutamente. Yo sentí mucho dolor. Estaba rota", respondió la actriz. "En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo. Hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible", agregó.

Jada and Will address the recent headlines and share their journey of finding peace through pain. Posted by Red Table Talk on Friday, July 10, 2020

El actor hizo las veces de entrevistador y quiso saber qué es lo que buscaba su esposa cuando inició su relación con Alsina. "Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me sentí bien", respondió.

La actriz reveló que conoció a Alsina hace cuatro años y medio y enseguida se hicieron muy amigos. "En ese momento tú y yo estábamos pasando una época muy difícil. Rompimos", añadió la artista, que matizó que en ese momento su ruptura era "definitiva". "Una cosa que quiero aclarar que están diciendo en los medios es que tú me diste permiso. La única persona que me puede dar permiso soy yo misma", aclaró. "August quiso dejar claro que no ha roto ningún hogar, y no lo ha hecho", defendió Pinkett Smith.

"Estoy agradecida por el viaje que tú y yo hemos compartido", afirmó la protagonista. "Nos juntamos cuando éramos jóvenes, teníamos problemas y ser capaces de cometer errores sin el miedo de perder a tu familia es crítico", señaló Smith. Por su parte, su mujer dijo estar orgullosa de haber llegado junto a su esposo a "un punto de amor incondicional".

"25 años y los que nos quedan. Nosotros cabalgamos juntos, nosotros morimos juntos. Mal matrimonio de por vida", entonaron ambos, sin poder contener la risa.