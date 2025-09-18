Jack Black y Paul Rudd contra serpientes gigantes en el delirante tráiler de Anaconda

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El 25 de diciembre llegará a los cines Anaconda, una disparatadada metacomedia protagonizada por Paul Rudd y Jack Black dando vida a Griff y Doug, dos amigos empeñados en hacer un remake de su película favorita. Para ir abriendo boca, Sony Pictures ha publicado un hilarante tráiler que muestra cómo el dúo se lanza a la aventura y las pasa canutas filmando rodeados de muchas y enormes serpientes.

"No puedo esperar más", le dice Doug a Griff nada más entrar en su apartamento al comienzo del adelanto, a lo que su compañero le pregunta: "¿Doug, a qué te refieres?". "Hagámoslo. Un reboot de Anaconda", revela el personaje de Black.

"Esta va a ser la aventura de nuestra vida. Hemos soñado con hacer esta película desde que éramos críos", asegura Doug. Sin embargo, no será una tarea fácil, ya que necesitan dos millones y medio de dólares para poder materializar su sueño.

Es entonces cuando, junto a sus amigos interpretados por Thandiwe Newton y Steve Zhan, acuden al banco a pedir un préstamo y, aunque la cantidad que les conceden no es la esperada, están dispuestos a levantar la película. "Vamos a filmarla estilo indie, sobre la marcha", les asegura Griff.

"Necesitamos un barco, un guion, un experto en serpientes y una serpiente de verdad", detalla Doug. En ese instante, las imágenes muestran al cuarteto rodando una escena con una descomunal anaconda atacando a Griff, quien es incapaz de librarse de ella.

"Esto es Anaconda y ya no tenemos anaconda para nuestra película", reprocha Doug antes de ponerse creativo y encontrar una solución adentrándose en el Amazonas para capturar a una. Pero pronto descubrirán que hay incluso reptiles aún más peligrosos y se verán abocados a huir de ellos.

"Estamos en mitad de la selva y nos está persiguiendo. Ahora vamos a morir", suelta asustado Doug, al tiempo que intentan sobrevivir tras convertirse ahora en los protagonistas reales de su propia película de terror.

Dirigida por Tom Gormican y coescrita junto a Kevin Etten, con quien ya colaboró en Superdetective en Hollywood 4: Axel F. y El insoportable peso de un talento descomunal, Anaconda también cuenta en su elenco con Ben Lawson, Daniela Melchior, Diego Arnary y Selton Mellor, entre otros.