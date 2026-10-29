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MADRID 29, (CulturaOcio)

Colisión, el thriller de atracos dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, se estrena este viernes 30 de octubre en Netflix. La cinta, protagonizada por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar, está ambientada en los años de la grave crisis económica de la pasada década. Pero... ¿a qué hora se estrena Colisión en Netflix?

"España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de coche saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo. Lo que empieza como un golpe perfecto en pleno centro de Madrid salta por los aires en un brutal accidente de tráfico. A partir de esa colisión, entra en juego el dilema definitivo: los mismos policías que cometieron el atraco son ahora los encargados de investigarlo. Una trama donde la lealtad se rompe y toda la verdad se pone en tela de juicio", reza la sinopsis oficial del filme.

En cuanto al horario del estreno, Colisión estará disponible en Netflix a las 0:00 horas de este viernes 30 de octubre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Esto supone que será a las 9:00 horas de este viernes cuando la película dirigida por Sánchez Arévalo se estrene en la España peninsular y Baleares. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA COLISIÓN EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de Colisión a la una de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del viernes será cuando el thriller policiaco llegue a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la cinta estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver Colisión en Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del viernes.