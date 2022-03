La histórica victoria de CODA y otros hitos logrados en la gala de los Oscar 2022

27 March 2022, US, Los Angeles: American actor Troy Kotsur winner of the Actor in a Supporting Role award for 'CODA' poses in the press room during the 94th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre. Photo: Kevin Sullivan/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

A pesar de las polémicas vividas en la 94ª ceremonia de los Premios Oscar, lo más destacable, en cuanto a galardones, han sido los hitos históricos que se han conseguido en una sola noche. La victoria de 'CODA: Los sonidos del silencio' ha sido una auténtica hazaña en más de un sentido. No solo por estar protagonizada principalmente por actores sordos, sino por ser el primer largometraje procedente de una plataforma en alzarse con el máximo reconocimiento. Pero no ha sido el único techo de cristal que se ha roto.

Las reivindicaciones sociales se han transformado en premios en esta gala. La primera vino de la mano de Ariana DeBose, quien obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'West Side Story' por encarnar a Anita, la entrañable joven puertorriqueña que es todo un icono del musical de Stephen Sondheim y que con la victoria de DeBose, se convierte en el tercer personaje con el que dos actores diferentes han ganado la estatuilla dorada.

ANITA SE UNE A VITO CORLEONE Y EL JOKER

Anita le dio el Oscar a Rita Moreno en 1962 y ahora a DeBose. Se une así a Vito Corleone, con el que Marlon Brandon y Robert De Niro obtuvieron sendos galardones en 1973 y 1975 respectivamente; y al Joker, con el que Heath Ledger y Joaquin Phoenix lograron la estatuilla dorada en 2009 y 2020, respectivamente.

REPRESENTACIÓN AFROLATINA Y LGBTQ

"Imaginad a esta niña pequeña latina, queer, que encontró su fortaleza a través del arte. Eso es lo más importante que hay que celebrar. Para cualquiera que alguna vez os hayan puesto en cuestión vuestra identidad, hay un sitio para vosotros"- Ariane DeBose. #Oscars2022 pic.twitter.com/y1jPhK7sEa — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

DeBose se identifica como mujer abiertamente queer, lo que significa es la primera persona ganadora abiertamente queer en obtener un Oscar en cualquier categoría interpretativa. Por otro lado, es la segunda actriz de origen latino en alzarse con la estatuilla como mejor actriz de reparto, la primera fue, precisamente, Rita Moreno, la Anita original. DeBose es la octava mujer negra en lograr el Oscar a la mejor actriz de reparto y la primera en ser afrolatina.

JAPÓN, EL TERCER PAÍS MÁS PREMIADO

#DriveMyCar culmina su carrera triunfal (más de 50 premios en todo el mundo) con el #Oscar a Mejor Película Internacional. ¡Enhorabuena, Ryusuke! #Oscars2022 #Oscars pic.twitter.com/XiA3xec5RK — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

'Drive My Car' se alzó con el Oscar a la mejor película internacional, dándole a Japón su quinta estatuilla en la categoría, lo que le coloca como el tercer más premiado solo por detrás de Italia y Francia y teniendo en cuenta los tres premios honoríficos que obtuvo antes de que la sección se convirtiese en un galardón competitivo. El filme de Ryûsuke Hamaguchi se une a 'Rashômon', 'La puerta del infierno', 'Samurái' y 'Despedidas'.

TERCER OSCAR A LA MEJOR DIRECCIÓN PARA UNA MUJER

"En #ElpoderDelPerro he trabajado con un reparto al que considero también amigos". Jane Campion gana el Oscar a Mejor Dirección. #Oscars2022 pic.twitter.com/yXlSjIOHqw — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

La victoria de Jane Campion por 'El poder del perro' le convierte en la tercera mujer cineasta ganadora del Oscar a la mejor dirección tras Kathryn Bigelow por 'En tierra hostil' en 2009 y Chloé Zhao por 'Nomadland' en 2021. Además, se ha producido aquí otro hito, pues, por primera vez, el Oscar a la mejor dirección se ha dado dos mujeres de forma consecutiva.

EL OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA PARA UNA PLATAFORMA

La victoria de 'CODA: Los sonidos del silencio' hace que se convierta en la primera película procedente de una plataforma en ganar el Oscar a la mejor película. Apple TV+ desbanca así a Netflix y Amazon Prime Video, que en años anteriores habían intentado alzarse con el máximo galardón, especialmente la plataforma de Reed Hastings y Ted Sarandos, la cual aspiraba a galardón este año con 'El poder del perro' y 'No mires arriba'.

LA INCLUSIÓN CON TROY KOTSUR

"Esto se lo dedico a la comunidad sorda, a la comunidad CODA y a la comunidad con discapacidades. Es nuestro momento". Troy Kotsur hace historia en los #Oscars2022. pic.twitter.com/FOzzvIwCar — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

Troy Kotsur ganó el Oscar al mejor actor de reparto por 'CODA: Los sonidos del silencio', que le convirtió en el primer intérprete masculino sordo en obtener la estatuilla. En general, es el segundo intérprete sordo en ganar la estatuilla tras la victoria de Marlee Matlin, en la categoría de mejor actriz principal, por 'Hijos de un dios menor' en 1987.

GANADORA SIN DIRECCIÓN NI MONTAJE

Los tres Premios Oscar de 'CODA: Los sonidos del silencio' han roto una ley no escrita. Supuestamente, una película que no fuese candidata a la mejor dirección o al mejor montaje no podía ser ganadora del galardón al mejor largometraje del año. En el caso de 'CODA', no aspiraba a ninguno de los dos galardones.

TRIPLE OSCAR MUSICAL DE JAMES BOND

And the Oscar for Best Original Song goes to Billie Eilish and Finneas O'Connell for "No Time To Die" from 'No Time to Die.' Congratulations #Oscars pic.twitter.com/dNQXeZ1M8p — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

'No Time to Die', el tema de Billie Eilish y Finneas para 'Sin tiempo para morir' se alzó con el Oscar a la mejor canción original y se convirtió en el tercer tema consecutivo de la saga James Bond en obtener la estatuilla tras el 'Skyfall' de Adele y el 'Writing's on the Wall' de Sam Smith.

BILLIE EILISH, PRIMERA GANDORA DEL SIGLO XXI

Con su Oscar por 'Sin tiempo para morir', Billie Eilish se convirtió en la primera persona nacida en el siglo XXI en ganar un Oscar. La cantante nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, a fecha del 28 de marzo, tiene 20 años.

TÁNDEM ACTRIZ-MAQUILLAJE

"Para todos los que alguna vez se sienten desesperados, solos, que sepáis que se os quiere incondicionalmente por lo singulares y lo únicos que sois cada uno". Jessica Chastain, emocionada al recoger el #Oscars2022 a Mejor Actriz Protagonista. pic.twitter.com/DzzYnI1Plt — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

'Los ojos de Tammy Faye' ganó el Oscar al mejor maquillaje y peluquería y a la mejor actriz principal para Jessica Chastain. Este tipo de doblete se produce por tercera vez en los Oscar tras 'La vida en rosa' en 2008 y 'La dama de hierro' en 2012.

PRIMER CORTOMETRAJISTA ESPAÑOL

La EMOCIÓN al ver recoger el #Oscar a Alberto Mielgo y Leo Sánchez por el cortometraje de animación 'The Windshield Wiper (el limpiaparabrisas). 👏👏👏 #Oscars2022. pic.twitter.com/HTWNvPgZ2X — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

Alberto Mielgo y Leo Sánchez han hecho historia al ganar el Oscar al mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas', pues son los primeros españoles en alzarse con una estatuilla en las categorías de cortometrajes. En los últimos 15 años, ocho cortometrajes españoles aspiraron a la estatuilla dorada, todos sin premio.