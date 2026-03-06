Hideo Sakaki, actor de La maldición o Mapa de los sonidos de Tokio, condenado a 8 años de cárcel por agresión sexual

Imagen de la película japonesa La maldición - OZ COMPANY

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Hideo Sakaki, director de títulos como Yûkai Rhapsody (Accidental Kidnapper) y Sutegataki hitobito (Disregarded people) y actor en cintas como Mapa de los sonidos de Tokio o La maldición (The Grudge), ha sido condenado a 8 años de cárcel por agresión sexual. El realizador e intérprete japonés ya había sido detenido en el pasado por la denuncia de una actriz.

De acuerdo a Kyodo News y otros medios de comunicación, Sakaki fue acusado de agredir a dos mujeres cuando estas contaban unos 20 años de edad, una en 2015 y otra en 2016, con el pretexto de "darles clase de interpretación". El cineasta, por su parte, se ha declarado inocente.

Según informó la NHK, el juez expresó que "el testimonio de una de las mujeres, que afirmó haber sido agredida repentinamente durante un ensayo y no haber dado su consentimiento en absoluto, es creíble", señalando que, en esas circunstancias, "le habría resultado extremadamente difícil resistirse".

"Se trata de un delito malicioso y despreciable que se aprovechó del desequilibrio de poder entre el director y la actriz y violó gravemente la autonomía sexual de las mujeres", declaró el juez.

EL DIRECTOR YA HABÍA SIDO DETENIDO POR AGRESIÓN SEXUAL

Cabe decir que Sakaki ya había sido investigado con anterioridad y fue arrestado por un supuesto incidente ocurrido en mayo de 2016. El director fue acusado de asalto sexual por una intérprete, a la que habría invitado a su apartamento con la excusa de unas clases y donde le pidió que se desnudara para comprobar si tenía tatuajes, señalando además que la desnudez era algo a lo que tendría que acostumbrarse.

Después de que el suceso se publicara por primera vez en la revista Shukan Bunshun en marzo de 2022, donde se acusaba a Sakaki de agredir a cuatro mujeres, el cineasta emitió una disculpa, aunque refutando algunas partes. Así, Sakaki admitió haber mantenido relaciones sexuales con tres de las mujeres, aduciendo que fueron consentidas.

A consecuencia de las acusaciones, se canceló el estreno de Mitsugetsu (Confession). Lo mismo ocurrió con la película Hazard Lamp.

LAS ACUSACIONES DEL #METOO JAPONÉS

Aunque el movimiento #MeToo no arraigó rápidamente en la industria cinematográfica japonesa, en los últimos años han salido a la luz cada vez más historias de abusos sexuales por partes de figuras importantes, como es el caso de Sakaki.

En 2019, la periodista Shiori Ito ganó un caso civil histórico contra un reportero al que había denunciado públicamente por violarla. Inicialmente, Ito fue estigmatizada, enfrentándose a críticas feroces por su denuncia y al silencio. En 2024, estrenó un documental basado en su caso, Black Box Diaries.

En 2022, la revista Shukan Josei Prime publicó acusaciones de múltiples mujeres contra el director Sion Sono (Antiporno, Exposición de amor). En 2023, el actor de teatro Ennosuke Ichikawa, fue acusado de abuso sexual y de poder, una circunstancia que, según expuso, le llevó a su intento de suicidio. Tiempo después, fue acusado de ayudar en el suicidio de sus padres.