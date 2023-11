¿Hermana Muerte está basada en una historia real?

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Desde el 27 de octubre está disponible en Netflix Hermana Muerte, película dirigida por Paco Plaza, que regresa al universo Verónica para relatar el origen de la inquietante monja que apareció en el filme de 2017. Y teniendo en cuenta que aquella cinta estaba inspirada en una historia real, el conocido como Expediente Vallecas que aborda la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es el primer caso policial catalogado como paranormal en España, no son pocos los espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Está basada también Hermana muerte en hechos reales al igual que Verónica?

La nueva película de Paco Plaza, que ya se ha colocado entre lo más visto de Netflix a nivel global, relata la historia de Narcisa, una novicia que comienza a enseñar en un convento en España en los años 40. Y una vez que la joven, interpretada por Aria Bedmar, llega a la escuela para niñas, comienzan a ocurrir sucesos sobrenaturales y, finalmente, el filme muestra que el lugar esconde un oscuro y terrible secreto que aún retumba entre sus paredes.

Aunque Hermana Muerte se enmarca en un contexto histórico muy real, los difíciles años de la España de posguerra, la película no se basa en hechos reales ni en ningún caso real. Cuando una película de terror contiene temas y elementos religiosos que respaldan la historia, el público suele preguntarse si está inspirada en algo real. Sin embargo, en el caso de Hermana Muerte, la historia es mayoritariamente ficticia, obra de los guionistas Jorge Guerricaechevarría y el propio Paco Plaza.

Pese a ser una película totalmente de ficción, Plaza sí ha tomado un evento real para construir la historia de origen de la hermana Narcisa, como se ve al comienzo de la película. La primera escena del largometraje, rodada en otro formato y textura, muestra a la hermana Narcisa cuando era niña en 1939, siendo adorada por la gente de su pueblo por sus dones espirituales.

Un pasaje inquietante en blanco y negro para el que Plaza se inspiró en las apariciones marianas de Garabandal, que tuvieron lugar a principios y mediados de la década de 1960.

Estas apariciones de Garabandal supuestamente tuvieron lugar entre 1961 y 1965 en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, que se encuentra en la sierra de Peña Sagra en Cantabria. Cuatro niñas, de entre 10 y 12 años, Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González y Mari Loli Mazón, afirmaron haber visto a San Miguel Arcángel y a la Virgen María.

Las cuatro niñas de Garabandal se convirtieron en un auténtico fenómeno mediático de la época, entrando en trance ante la multitud en varias ocasiones y provocando riadas de peregrinos hasta el lugar. El fenómeno y el estado de las niñas fue analizado por médicos, científicos y teólogos, que emitieron informes dispares sobre la naturaleza de los hechos.

¿CUÁNDO Y CÓMO NACE HERMANA MUERTE?

Hermana Muerte sirve también como precuela de Verónica, ya que cuenta la historia de origen de la hermana Narcisa, también conocida como Hermana Muerte, quien fue interpretada por Consuelo Trujillo en la película de 2017.

"No teníamos planeado nada. Fue a raíz de la repercusión que tuvo Verónica fuera de España, cuando llegó a Netflix, hace cinco o seis años. Estaba rodando Quien a hierro mata cuando que me llamó alguien de Netflix para decirme que la película estaba funcionando increíble y que les gustaría saber si me interesaría explorar más este universo", relató Plaza en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que reconoció que tuvieron que "pasar unos años para entender qué tendría sentido hacer".

Y la respuesta la tenía esa siniestra monja que aparece solo en pocas secuencias pero a la que define como "un personaje que es la típica robascenas". "Es un personaje ultra carismático que hacía Consuelo Trujillo en la original y que decía una frase que lo he repetido mucho. Ella decía: 'Esto me lo hice yo misma' y te preguntabas: '¿Y cómo se lo hizo?'. Entonces decidimos hacer la película que explique porque cómo llegó a cegarse a sí misma", explica Plaza.

Así, Hermana Muerte explica por qué Narcisa es ciega en Verónica, lo que provocó que los niños de la escuela le pusieran dicho apodo. Al final de esta nueva película, los espectadores finalmente descubren que cuando era joven y estaba inmersa en esos terribles fenómenos que vivió a su llegada al convento, Narcisa estaba mirando un eclipse cuando tuvo una visión de todos los terribles eventos que sucedieron décadas antes, justo durante la Guerra Civil Española, cuando el convento fue asaltado y una de sus hermanas violadas.