Henry Cavill protagonizará el remake de 'Los Inmortales' con el director de 'John Wick'

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Henry Cavill protagonizará otra épica saga de fantasía. El actor que encarna al brujo Geralt de Rivia en la serie 'The Witcher' y a Superman en las películas del Universo DC, será la gran estrella de la nueva versión de 'Los Inmortales' que estará capitaneada por Chad Stahelski, director de la saga 'John Wick'.

El propio Cavill confirmó la noticia adelantada por Deadline al compartir en sus redes sociales un pantallazo de la publicación estadounindense y declarando su amor desde niño por la película de los años 80 protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery.

"Tengo noticias emocionantes. He sido fan de 'Los Inmortales' desde que era un niño. Desde las películas con toda la gloria de los 80 con música de Queen hasta la serie de televisión con un actor que se parecía mucho a uno de mis hermanos", señala en Instagram en una publicación en la que destaca que "no ser tímido con las espadas y tener un director tan talentoso como Chad Stahelski a la cabeza hace de esta una oportunidad como ninguna otra" para hacer de este proyecto "una aventura que yo (y con suerte todos ustedes) nunca olvidaré".

Además, el actor británico tiró de humor añadiendo a la publicación una segunda imagen con una botella de whisky escocés, dos libros sobre la historia del kilt, conocido popularmente como falda escocesa, y una bella daga. "Y como podéis ver, últimamente me he estado sumergiendo un poco en mis raíces escocesas y, sin darme cuenta... ¡Ya he empezado a preparar mi pesonaje!", escribió.

Dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, la primera película de 'Los Inmortales' vio la luz en 1986 y presentaba una raza de seres que solo pueden morir decapitados los unos a manos de los otros solo podían morir unos a manos de otros.

El filme sigue los pasos de Connor MacLeod (Christopher Lambert) un caballero escocés nacido en las Highlands (Tierras Altas) escocesas que lleva siglos luchando con otros como él para sobrevivir y así llegar hasta nuestros días. A su lado estará, Ramirez, un veterano inmortal interpretado por sir Sean Connery. Al filme le siguieron cuatro secuelas y tres series de televisión.

Esta nueva versión producida por Lionsgate aún no tiene fecha de inicio de rodaje ni de estreno y contará con guión de Kerry Williamson ('En la mente del asesino', 'Siete hermanas').