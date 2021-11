HBO Max lanza el apocalíptico tráiler de Station Eleven: "Nunca hemos visto una gripe como esta"

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado el tráiler de Station Eleven, serie basada en la novela de Emily St. John Mandel y que sigue a varios personajes durante una devastadora pandemia de gripe que sumerge al mundo en el caos.

El clip comienza con Jeevan (Himesh Patel) y Kirsten (Matilda Lawler) comprando provisiones en el supermercado. "¿Es por esa cosa? ¿Debería ir a algún sitio?", pregunta el cajero. "Deberías ir a casa", contesta Jeevan.

"Nunca hemos visto una gripe como esta. La velocidad a la que esta gripe mata... Es el caos", dice una voz en off mientras se ve al protagonista vagar por un paisaje desierto y cubierto de nieve. "Me quedé mirando todo el daño, intentando recordar la dulzura de la Tierra. Pero no existe el antes. Solo el ahora", se escucha en el clip.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto Mackenzie Davis, Danielle Deadwyler, David Wilmot, Gael García Bernal, Bluu J King, Tristan Layne Tapscott y Giota Trakas.

"Los temas de la serie se estaban volviendo muy importantes a medida que avanzamos, realmente nos hizo pensar mucho en lo que es importante en la vida, que es realmente de lo que se trata la serie", dijo Jeremy Podeswa, productor ejecutivo, durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

"No es La carretera y no es un cuento de hadas, pero es algo así como esas dos cosas juntas. Hay peligro en el bosque, pero también hay belleza y renacimiento. Me alegro de que no sea una advertencia ni que idealice el trauma y la pérdida", agregó Mackenzie Davis.

La producción de 10 episodios ha sido creada y escrita por Patrick Somerville, quien también creó la aclamada miniserie de Netflix Maniac. Hiro Murai es el director de la ficción. Station Eleven se estrena en HBO Max el 16 de diciembre.