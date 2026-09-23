Archivo - Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la asistente de producción Miriam Haley - KRISTIN CALLAHAN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS
MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -
Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de prisión en Nueva York por agredir sexualmente a Miriam Haley, antigua asistente de producción del estudio Project Runway, en 2006. La sentencia fue dictada este miércoles por el juez Curtis Farber después de que un jurado declarara de nuevo culpable al exproductor en el segundo juicio celebrado por estos hechos.
La Fiscalía de Manhattan había solicitado una pena de 20 años de cárcel, además de cinco años de supervisión tras su puesta en libertad. El delito, clasificado como felonía de clase B, contemplaba una condena máxima de 25 años. Weinstein, de 74 años, había pedido una pena inferior y se dirigió al tribunal esta mañana expresando su enorme "pesar", pero sostuvo que no había violado a nadie ni cometido acto ilegal alguno. La defensa del que fuera jefe de Miramax ya ha anunciado que apelará la decisión del juez.
La condena deriva de la denuncia de Haley, quien sostuvo que Weinstein la agredió sexualmente en un apartamento de Manhattan en 2006. Durante la vista de este miércoles, Haley afirmó que la agresión tuvo un efecto devastador en su vida y en su sensación de seguridad, y explicó que intervenir en el proceso judicial le ha hecho sentir que tendrá que "mirar hacia atrás con miedo" durante años. "Para mí, es una sentencia de por vida", señaló
Weinstein había sido condenado inicialmente a 23 años en Nueva York en 2020, tras ser declarado culpable por el caso de Haley y también por la violación de Jessica Mann. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del estado anuló aquella sentencia en 2024 al considerar que el juicio había quedado perjudicado por testimonios de mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.
Además de la nueva condena neoyorquina, Weinstein afronta una pena de 16 años de prisión en California por violación y agresión sexual contra la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en Los Ángeles en 2013. El tribunal de apelaciones de California ha ordenado que sea condenado de nuevo en ese procedimiento, sin que exista todavía fecha fijada; corresponderá a las autoridades californianas determinar si la pena se cumple de forma consecutiva o simultánea a la dictada en Nueva York.