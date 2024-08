Harrison Ford, Miley Cyrus, James Cameron y John Williams, las leyendas Disney que más brillan en la D23 Expo

ANAHEIM (CALIFORNIA), 12 Ago. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La D23 Expo 2024 se despidió a lo grande con una gala inolvidable en la que se rindió homenaje a algunas de las figuras más icónicas de la industria del entretenimiento. Disney honró a 14 nuevas "leyendas" en una deslumbrante ceremonia presentada por Ryan Seacrest y celebrada en el Honda Center de Anaheim (California). Un año más, la Casa del Ratón quiso premiar a quienes han dejado una huella imborrable en el legado histórico de la compañía.

El primero en ser homenajeado fue el actor Harrison Ford, quien fue presentado de manera especial por el CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger. El protagonista de Indiana Jones y Star Wars recibió el premio en medio de una ovación de pie por parte del público. "Antes de ser el capitán del Halcón Milenario o un arqueólogo trotamundos, Harrison Ford era, como tantos otros, un aspirante a actor que llegó a Hollywood para perseguir sus sueños", bromeó Iger.

"Me encanta la vida que me habéis dado. Me encanta la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Nadie hace nada en este negocio durante mucho tiempo (...) Yo solo soy un medio para contar las historias y estas historias son para vosotros, hablan de vosotros, de nosotros. Poder trabajar en ese ámbito es un privilegio", afirmó emocionado el actor que encarnará a Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, el presidente de Estados Unidos que se transformará en el temible Red Hulk en Capitán América: A Brave New World de Marvel Studios.

Jamie Lee Curtis fue otra de las galardonadas de la noche, con una presentación en el escenario a cargo de su mejor amiga Jodie Foster y de Lindsay Lohan, su coprotagonista en la película Ponte en mi lugar. "Cada personaje que interpreta es diferente, y siempre aporta algo único al papel", dijo Lohan de la homenajeada. "Es inventiva, intrépida y llena de sorpresas", añadió Foster por su parte.

El legendario productor y director James L. Brooks recibió su homenaje con un toque especial: un video animado protagonizado por los personajes de Los Simpson, una de sus creaciones más queridas. En el escenario, Danny DeVito presentó el premio y describió a Brooks como "un genio que crea momentos que son divertidos, tristes y elocuentes, ventanas únicas a la condición humana".

El galardón a James Cameron fue presentado por la actriz Zoë Saldaña, quien ha trabajado con el director durante más de 16 años en la franquicia Avatar. "Trabajar contigo ha sido un viaje salvaje. Tu pasión, tu dedicación y tu visión para los detalles son verdaderamente inigualables", manifestó Saldaña, expresando su admiración por Cameron.

MILEY CYRUS, LA LEYENDA MÁS JOVEN DE DISNEY

La cantante y actriz Miley Cyrus fue reconocida por su contribución a la música y la televisión, con una presentación en el escenario y una actuación especial de Lainey Wilson. La cantante de música country interpretó Best of Both Worlds, el icónico tema popularizado por Cyrus en la serie Hannah Montana.

La ceremonia celebró la transición de Cyrus de estrella juvenil a artista consagrada, destacando su impacto en varias generaciones de fans. "Las leyendas también sienten miedo. Ahora mismo estoy asustada, pero la diferencia es que lo hacemos de todas formas. Es legendario tener miedo y hacerlo de todos modos. No existe el fracaso cuando lo intentas", dijo una emocionada Miley sobre el escenario. La artista se ha convertido en la "leyenda" más joven de Disney.

La noche culminó con un homenaje al maestro de la música cinematográfica John Williams, presentado por Harrison Ford y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Ford destacó la capacidad única de Williams para "imbuir las historias y los personajes de las películas con una calidad atemporal y esencial", y calificó al compositor como un narrador incomparable.

El tributo incluyó una actuación de la Pacific Symphony Orchestra, que interpretó algunas de las partituras más icónicas de Williams, cerrando la noche con una nota majestuosa. Angela Bassett, Frank Oz, Kelly Ripa, Colleen Atwood, Martha Blanding, Steve Ditko, Mark Henn y Joe Rohde completan la lista de las nuevas Leyendas de Disney que recibieron un reconocimiento por su trabajo durante la ceremonia de clausura de la D23 Expo 2024.