Harrison Ford explica el final de Indiana Jones 5 y el destino final del legendario personaje

Con Indiana Jones y el Dial del Destino, la saga del legendario aventurero ha puesto su punto y final. Harrison Ford se ha despedido para siempre del personaje al que ha interpretado desde 1981. Y el actor al fin ha querido pronunciarse acerca del sorprendente desenlace de la película dirigida por James Mangold.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el último acto de la cinta, Indy, Helena y los nazis viajan al pasado y llegan hasta la Sicilia del s.II antes de Cristo. Malherido y con grandes posibilidades de morir si no es curado pronto, el viejo arqueólogo se empeña en quedarse en aquella época tras conocer a Arquímedes, puesto que en el presente ya no encuentra su sitio. Al final, su ahijada le deja inconsciente y se lo lleva de vuelta a su tiempo, donde Indy es tratado de sus heridas, se reencuentra con su eternamente amada Marion y vuelve a descubrir un motivo por el que vivir.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el intérprete ha celebrado el satisfactorio final del personaje, por cuya vida muchos fans temían ya desde antes del estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino. "Cuando enviaron el guion, Indiana Jones no moría, así que no necesitamos hablar de ello", explica Ford.

"Durante el transcurso del rodaje, eso surgió un par de veces, pero James Mangold dijo que no quería ser él quien me matara. Creo que es una buena elección dejarlo en el estado en que lo vemos al final de la película", añade el actor, que ve con alivio cómo su héroe no solo no muere, sino que recibe un final feliz en su última epopeya cinematográfica.

"La mayoría de sus problemas han sido resueltos. Ha vuelto al estado en el que nos gusta verlo. Y creo que es una última escena maravillosa... Realmente me gusta", expone en referencia a la secuencia final en la que Indy y Marion repiten el momento ¿Dónde te duele?" de En busca del Arca Perdida. Esto da paso a un plano que se cierra poniendo el foco en el icónico sombrero de Indiana Jones, con él mismo agarrándolo justo antes de que la pantalla se vaya a negro y la película acabe.

Indiana Jones y el Dial del Destino se estrenó en cines el pasado 28 de junio y en su primera semana apenas ha recaudado algo más de 154 millones de dólares, quedando por debajo de las expectativas. El filme contó con un presupuesto de 295 millones de dólares, siendo mucho más cara que las cuatro entregas anteriores.