Hallan muerto al actor coreano Song Jae-rim a los 39 años

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El actor surcoreano Song Jae-rim fue hallado muerto este martes en su domicilio de Seúl. El intérprete, que ha aparecido en películas como Yaksha: Operaciones despiadadas o Your Wedding y series como The Moon Embracing The Sun tenía 39 años.

Según una información publicada citando medios coreanos, fuentes policiales señalaron que el cadáver de Song fue encontrado en su casa el barrio Seongdong de Seúl sobre las 12:30 horas por un amigo que tenía previsto almorzar con el actor.

Aún se desconoce la causa de la muerte, pero las fuentes confirmaron que no había signos aparentes de violencia o lesiones y que en el lugar de los hechos se encontró una nota. La familia del actor declaró a la agencia de noticias Yonhap que deseaba celebrar un pequeño funeral en la intimidad en el que sólo participaran miembros de la familia.

Song (cuyo nombre también se escribe como Song Jae-rim) debutó en la película de 2009 y su popularidad aumentó exponencialmente en el país asiático gracias a su papel de guerrero leal al rey en la serie de 2012 Moon Embracing the Sun, un drama histórico con tintes de fantasía basado en la novela de Jung Eun Gwol en el que apareció en 20 episodios.

Más tarde ganó más popularidad con el reality show de 2014 We Got Married en el que apareció en 38 episodios. Entre las últimas apariciones de Song se encuentra un papel protagonista en la película de acción y comedia, Get Rich que dirigida por Yang Tae-jin y que todavía está en post-producción, la serie de comedia romántica Not Yet 30 de 2021 y su participación en el thriller de espionaje Yaksha: Operaciones despiadadas estrenado en 2022.