¿Habrá Work It 2 en Netflix?

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La comedia adolescente 'Work It: Al ritmo de los sueños' se ha convertido en uno de los éxitos veraniegos de Netflix. La película dirigida por Laura Terruso ha causado una gran sensación en la plataforma desde su estreno, el pasado 7 de agosto, y, claro, ante un nuevo triunfo entre el público juvenil, surge la pregunta: ¿habrá una secuela?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

'Work It' narra cómo Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) desea entrar en la Universidad de Duke y, por ello, decide prepararse como bailarina para lograr un puesto en la prestigiosa institución. La película muestra su preparación para la prueba, así como también su historia de amor con Jake (Jordan Fisher).

La cinta acaba con Jasmine (Liza Koshy) y Julliard (Keiynan Lonsdale), compañeros de Quinn, camino a la Gran Manzana, puesto que son reclutados por la Universidad de Nueva York (NYU). La película abre la posibilidad de que Quinn quiera seguir los pasos de Jasmine y Julliard y acabe mudándose a Nueva York, especialmente porque Verónica, la encargada de las admisiones en Duke, reveló que trabajaba para la NYU.

Material hay para una secuela, de la que todavía no se sabe nada, ni siquiera si va a producirse. No obstante, dada la temática, no sería nada extraño que Netflix decida realizarla, especialmente porque ya lo ha hecho con otros títulos similares como 'Mi primer beso' o 'A todos los chicos de los que me enamoré'.

Eso sí, en caso finalmente Netflix decida producir una secuela, esta tardará un poco en llegar. Las secuelas de 'Mi gran beso' y 'A todos los chicos' llegaron dos años después del estreno de sus predecesoras. Así, si la plataforma da luz verde a una segunda parte, esta no se estrenará hasta, como mínimo, hasta 2022.