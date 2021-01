¿Habrá secuela de A descubierto, la película de Netflix?

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

La trama de A descubierto (Outside The Wire) se sitúa en el año 2036, en lo que parece ser el preludio de la III Guerra Mundial, con un conflicto entre Rusia y Ucrania como telón de fondo. Los peones de la guerra han cambiado, y para evitar bajas humanas ahora los ejércitos utilizan sofisticados robots de combate autónomos e incluso androides con capacidad de pensamiento propio. ¿Habrá secuela de la cinta de acción protagonizada por Anthony Mackie en Netflix?

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mackie interpreta al coronel Leo, un androide de última generación, y primero de su 'especie', que tiene la misión de conseguir los códigos de activación de los misiles nucleares rusos antes de que el terrorista Viktor Koval lance un ataque contra Estados Unidos. Para ello recluta a Harp (Damson Idris), un subordinado piloto de drones de combate, al que considera fácilmente manipulable.

Tras una odisea bélica en toda regla, repleta de explosiones, combates a muerte y engaños de mil tipos, Leo se hace con los códigos de activación de los misiles y, tras una escena al más puro estilo Terminator -en la que el androide acaba casi destruido- le confiesa su verdadero plan a Harp: atacar Estados Unidos para impedir que creen más seres como él en un futuro. Es decir, provocar la guerra para impedir un mal mayor, la hegemonía de las máquinas.

Aunque la cinta deja el final bastante cerrado, con la muerte de Leo y la vuelta de Harp a casa, aún quedan algunos cabos sueltos e interrogantes que podrían propiciar una secuela, si la cinta tiene el éxito adecuado en Netflix. El personaje de Emily Beecham, la líder rebelde Sofía, sigue vivo, y sus planes parecían igual de oscuros que los de Leo o Koval.

Por otro lado, parece que Harp es el único que sabe toda la verdad sobre el verdadero plan de Leo, y al no lanzar los misiles, es posible que el gobierno de Estados Unidos vuelva a probar suerte con los autónomos, lo que deja una puerta abierta a un futuro conflicto humano contra máquina.

Sea como sea, Netflix no ha anunciado una secuela de A descubierto, y en caso de suceder no se confirmaría hasta finales de 2021. Eso quiere decir que, si alguna vez regresa el soldado Harp, no sería hasta como pronto hasta finales de 2022 o comienzos de 2023.