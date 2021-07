¿Habrá secuela de Cielo rojo sangre, la película de vampiros que arrasa en Netflix?

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Cielo rojo sangre, película dirigida por Peter Thorwarth, llegó a Netflix el pasado viernes 23 de julio, y pronto se colocó entre los contenidos más vistos. La cinta gira en torno a una mujer que sufre una misteriosa enfermedad sanguínea y cuya maxima prioidad es proteger a su hijo cuando unos presuntos terroristas intentan secuestrar su vuelo transatlántico. Días después de su lanzamiento, y tras su dramático final, los fans ya se preguntan si la producción tendrá una secuela.

Por el momento Netflix no ha confirmado la secuela de Cielo rojo sangre. Lo que parece claro es que Thorwarth no tiene planes de volver a ponerse detrás de las cámaras. "Tal vez otra persona pueda dirigir la continuación, porque una vez que he hecho algo, siempre estoy buscando el próximo desafío", confirmó el realizador en una entrevista con Daily Dead.

Tal como señala Cinemaholic, el desenlace deja la puerta abierta a una segunda parte. "Hay espacio para explorar más, ya que no podemos estar seguros de que todos los vampiros están muertos al final de la película. La explosión aparentemente marca el final para la horda de vampiros, pero los no muertos no se dan por vencidos con facilidad. Existe la posibilidad de que un vampiro se escape del radar militar y la secuela puede basarse en ello", apunta la publicación. En caso de que Netflix diese luz verde a una segunda parte, parece poco probable que el filme llegue a la plataforma de streaming antes de 2023.

Peri Baumeister, Graham McTavish, Dominic Purcell, Roland M*ller, Chidi Ajufo y Rebecca Dyson-Smith, Alexander Scheer y Leonie Brill encabezan el reparto del filme, escrito por Thorwarth en colaboración con Stefan Holtz.