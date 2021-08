El guionista de Soy leyenda contesta a los antivacunas que dicen que predijo la pandemia

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de la crisis sanitaria que el mundo está viviendo debido a la pandemia del COVID-19, el movimiento antivacunas continúa siendo muy fuerte en varios países, provocando sonoras protestas como la reciente que hubo cerca del edificio donde está la BBC en el Reino Unido. De hecho, entre los escépticos a las vacunas, hay muchos que comparan sus efectos con lo que sucede en varias películas de ciencia ficción.

Ha sido el caso de 'Soy leyenda', la popular película de 2007 protagonizada por Will Smith y dirigida por Francis Lawrence. El filme, basado en la novela homónima de Richard Matheson publicada en 1954, narraba cómo un intento fallido de rediseñar genéticamente el virus del sarampión para curar el cáncer terminó exterminando al 99% de la población mundial.

En la cinta, aquellos que sobrevivieron a la infección se convirtieron en una especie de criaturas vampíricas mutantes. Dicha trama ha sido utilizada por varios antivacunas que afirman que algo parecido pasará con aquellas personas que se han vacunado contra el coronavirus.

Fue el New York Times el que informó que el propietario de una óptica en el Bronx, Nueva York, buscaba convencer a sus trabajadores para que se vacunen y que uno de ellos citó la trama de 'Soy leyenda' para no ponerse ninguna dosis de Pfizer, Moderna o Janssen.

"Una empleada me dijo que estaba preocupada porque pensaba que una vacuna había hecho que los personajes de la película 'Soy leyenda' se convirtieran en zombis", declaró el dueño de la óptica al diario estadounidense.

La noticia ha llegado a oídos de uno de los guionistas del filme, Akiva Goldsman. Director y guionista de series como 'Fringe', 'Star Trek: Discovery' o 'Titanes', el autor se mostró perplejo por la noticia y no dudó en responder a los antivacunas. "¡Oh, Dios mío! Es una película. Me lo inventé. No es real", escribió en Twitter.

'Soy leyenda' no es la primera película que es utilizada como 'fundamento' para el movimiento antivacunas, títulos como 'Hijos de los hombres', 'Resident Evil' o 'Matrix' han aparecido en memes que cierta población escéptica ha tomado como referencia real, algo que comienza a preocupar, tal y como lo expresa en redes sociales Vera Bergenguren, periodista de Time.

The striking thing about this anecdote is that it's not one person's crazy remark, but sounds like something that's been spreading around widely in some corners of the Internet. Which it turns out it has. This post has tens of thousands of shares, with mostly serious comments pic.twitter.com/ktbwZja1NV