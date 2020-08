Guiño a Joker en el tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) - -

Entre las muchas sorpresas que ha dejado la DC FanDome del pasado 22 de agosto se encuentra el tráiler de la esperada versión de Liga de la Justicia de Zack Syder. El villano Darkseid ha sido la principal novedad del adelanto. Sin embargo, los fans con ojo de águila se han fijado en una sutil referencia a otro icónico villano... ¿el Joker de Jared Leto?

Es difícil guardar las sorpresas cuando el fandom está atento hasta el más mínimo detalle. En el caso de Liga de la Justicia Snyder's Cut, aparece una carta del Payaso Príncipe del Crimen, y esto inevitablemente deja en el aire la pregunta de si Leto volverá de alguna forma a retomar el papel que con bastantes críticas interpretó en Escuadrón Suicida.

En el adelanto, se muestra una carta del Joker quemada flotando en el aire. Esto podría ser un simple guiño a la némesis de Batman, pero teniendo en cuenta cómo trabaja Snyder no puede ser sólo una referencia casual. Muchos fans opinan que el director colocó la carta ahí para adelantar el regreso del Joker de Leto. Pero teniendo en cuenta que su versión de Liga de la Justicia está desvinculada del Universo DC, también podría presentar a una nueva encarnación del villano.

Si bien a día de hoy no hay forma de saber si Leto volverá a interpretar al Joker, hay que tener en cuenta varios puntos. Por un lado, Ben Affleck no sólo volverá con escenas inéditas de Batman en Liga de la Justicia, también ha sido confirmado para la película de The Flash que dirige Andy Muschietti.

Por otro lado, la propia novia del Payaso y protagonista de Escuadrón Suicida y Aves de Presa, Harley Quinn de Margot Robbie, también regresará en El Escuadrón Suicida que dirige James Gunn. Teniendo en cuenta estos antecedentes, las opciones de que el actor de Morbius vuelva a meterse en la piel del Joker aumentan considerablemente. Aunque de nuevo, no hay forma de confirmarlo.

Por el momento, el actor tiene varios proyectos pendientes. Además de Morbius, el spin-off de Spider-Man, también está en conversaciones para unirse a Gucci de Ridley Scott, y tiene pendiente de estreno The Little Things junto a Rami Malek y Denzel Washington. Leto también ha anunciado que interpretará a Andy Warhol en un biopic de su vida.

La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia, que finalmente serán cuatro episodios de una hora, llegará a HBO Max en algún momento de 2021.