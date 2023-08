Gran Turismo: ¿Fue real el accidente mortal de Jann Mardenborough que aparece en la película?

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Gran Turismo, adaptación del aclamado videojuego de PlayStation, ya está en los cines. Una cinta dirigida por Neil Blomkamp que está basada en la historia real de Jann Mardenborough, un 'gamer' que se convirtió en piloto profesional. Y no son pocos quienes se preguntan si el trágico y devastador accidente que sufre en la película tuvo también lugar en la vida real y si fue tal y como se relata en el filme.

Las películas que adaptan historias basadas en hechos reales suelen contener parte verídica... pero también elementos de ficción, cambiando algunos detalles en beneficio de la trama para dotar a la narración de más épica o ritmo.

Mardenborough, al que pone rostro Archie Madekwe, cuyas habilidades en videojuego de Gran Turismo lo llevan a transformarse en piloto que compite en carreras reales, pasa también por oscuros y duros momentos.

Durante una de las competiciones, Jann trata de adelantar a sus rivales en un circuito de Alemania, pero en el intento acaba perdiendo el control del vehículo que se precipita hacia los asistentes. Pero, ¿Ocurrió este extraño accidente en la vida real? En la película, Mardenborough está seguro de que no fue culpa suya, aunque cuando se encuentra en el hospital se revela que la colisión provocada por su coche dio lugar a la muerte de una persona.

De hecho, este trágico suceso que marca al protagonista de Gran Turismo sucedió realmente en 2015, en uno de los circuitos de carreras más duros del mundo, el de Nürburgring, situado en Alemania. Después del incidente, The Guardian publicó un comunicado de prensa emitido por Nissan: "Al parecer, el coche se salió de la pista en la sección 'Flugplatz' y saltó la valla de contención, aterrizando sobre su techo en una zona de espectadores. Varios espectadores resultaron heridos en el incidente y, a pesar de que fueron atendidos inmediatamente, uno de ellos falleció a causa de las heridas sufridas. Los demás han sido trasladados inmediatamente al hospital para ser atendidos".

Este incidente fue en 2015, pero la película alteró la cronología de los sucesos reales en los que se basa. A pesar de que Jack Salter, al que interpreta David Harbour en Gran Turismo, consigue que Mardenborough supere sus inseguridades para volver a competir junto a los mejores pilotos en las 24 horas de Le Mans, donde consigue quedar en tercera posición. Pero en la vida real de Mardenborough, las ocurrieron en otro orden, siendo el logro en Le Mans en junio de 2013 mientras que el accidente mortal fue el 28 de marzo de 2015.

Esto muy probablemente se deba a el filme de Blomkamp pretenda mostrar cómo Mardenborough escalaba desde lo más bajo de su carrera hasta lo más alto como piloto profesional usando ese punto de inflexión. Sin embargo, el hecho de que hayan alterado el momento en el que tiene lugar este accidente (que realmente tuvo lugar dos años después de que lograra el podium en Le Mans) para presentarlo como un suceso motivador que le llevó, en cierta manera, a dar lo mejor en la mítica pista, le ha valido duras críticas a la película de Gran Turismo.

En todo caso, la inclusión del accidente no es algo que haya molestado a Mardenborough, quien en diferentes entrevistas habló sobre la importancia de incluir el incidente en el filme sin entrar o no en el hecho de haber cambiado el orden de los acontecimientos, asegurando que habría sido un flaco favor para la trama no incluirlo.