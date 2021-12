Globos de Oro 2022: Lista completa nominados en cine

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

A pesar del polémico boicot de la industria estadounidense, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha anunciado sus candidaturas de la 79ª edición de los Globos de Oro, cuya gala tendrá lugar el 9 de enero de 2022. 'Belfast', del británico Kenneth Branagh, y 'El poder del perro', de la neozelandesa Jane Campion, son las favoritas partiendo ambas con siete nominaciones.

Helen Hoehne, presidenta de la HFPA, y el rapero Snoop Dogg anunciaron las nominaciones en una comparecencia. A pesar de que la NBC no emitirá en 2022 ninguna gala, la organización tiene pensado realizar igualmente. La polémica vino a inicios de este 2021, cuando se reveló que la HFPA no tenía ningún asociado negro de sus más de 100 miembros. A ello se le añadían controversias como sobornos con regalos o viajes y otro tipo de comportamientos poco éticos.

Tras las nominaciones, 'Belfast' y 'El poder del perro' consolidan ambas su estatus de favoritas en la temporada de premios. Desde su paso por el Festival de Toronto, donde obtuvo el Premio del Público, el filme de Kenneth Branagh no ha dejado de ascender en la carrera de premios, lo mismo puede decirse de 'El poder del perro', cinta que se llevó el León de Plata a la mejor dirección en la Biennale di Venezia, aspirando a ser el primer título distribuido por Netflix en lograr la estatuilla a la mejor película del año.

Pero 'Belfast' y 'El poder del perro' compiten con 'CODA', 'Dune' y 'El método Williams' por hacerse con el galardón a la mejor cinta dramática. Por otro lado, 'Cyrano', 'Licorice Pizza', 'No mires arriba', 'Tick, tick... ¡Boom!' y 'West Side Story' serán las que se batan en duelo por lograr el Globo de Oro a la mejor película comedia o musical.

Esta es la lista completa de nominados en las categorías de cine a los Globos de Oro 2022:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

· Belfast

· CODA

· Dune

· El método Williams

· El poder del perro

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL

· Cyrano

· Licorice Pizza

· No mires arriba

· Tick, tick* ¡Boom!

· West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Maggie Gyllenhaal - The Lost Daughter

· Steven Spielberg - West Side Story

· Denis Villeneuve - Dune

MEJOR GUION

· Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

· Kenneth Branagh - Belfast

· Jane Campion - El poder del perro

· Adam McKay - No mires arriba

· Aaron Sorkin - Being the Ricardos

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

· Mahershala Ali - El canto del cisne

· Javier Bardem - Being the Ricardos

· Benedict Cumberbatch - El poder del perro

· Will Smith - El método Williams

· Denzel Washington - Macbeth

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL

· Leonardo DiCaprio - No mires arriba

· Peter Dinklage - Cyrano

· Andrew Garfield - Tick, tick* ¡Boom!

· Cooper Hoffman - Licorice Pizza

· Anthony Ramos - En un barrio de Nueva York

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

· Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

· Olivia Colman - The Lost Daughter

· Lady Gaga - La Casa Gucci

· Nicole Kidman - Being the Ricardos

· Kristen Stewart - Spencer

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL

· Marion Cotillard - Annette

· Alana Haim - Licorice Pizza

· Jennifer Lawrence - No mires arriba

· Emma Stone - Cruella

· Rachel Zegler - West Side Story

MEJOR ACTOR DE REPARTO

· Ben Affleck - The Tender Bar

· Jamie Dornan - Belfast

· Ciarán Hinds - Belfast

· Troy Kotsur - CODA

· Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

· Caitríona Balfe - Belfast

· Ariana DeBose - West Side Story

· Kirsten Dunst - El poder del perro

· Aunjanue Ellis - El método Williams

· Ruth Negga - Claroscuro

MEJOR BANDA SONORA

· Alexandre Desplat - La crónica francesa

· Germaine Franco - Encanto

· Jonny Greenwood - El poder del perro

· Alberto Iglesias - Madres paralelas

· Hans Zimmer - Dune

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

· Belfast - Down to Joy (Van Morrison)

· El método Williams - Be Alive (Dixson, Beyoncé)

· Encanto - Dos oruguitas (Lin-Manuel Miranda)

· Respect - Here I Am (Singing My Way Home) (Carole King, Jennifer Hudson y Jamie Hartman)

· Sin tiempo para morir - No Time to Die (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

· Encanto

· Flee

· Luca

· My Sunny Maad

· Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

· Compartimento No. 6 (Finlandia)

· Drive My Car (Japón)

· Fue la mano de Dios (Italia)

· Madres paralelas (España)

· Un héroe (Irán)