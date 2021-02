Globos de Oro 2021: Lista completa de nominados en cine

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha anunciado la lista de nominados de cara a la 78ª edición de los Globos de Oro. Y en el año del confinamiento, el streaming domina con Netflix como gran favorita ya que dos de sus películas, 'Mank', la aplaudida cinta de David Fincher, y 'El juicio de los 7 de Chicago', de Aaron Sorkin, lideran con seis y cinco candidaturas, respectivamente.

Las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson han sido las encargadas de anunciar, de forma telemática, a los nominados de esta edición cuya gala se celebrará el domingo 28 de febrero y que estará conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

Aunque la plataforma en streaming domina las candidaturas, películas de otras compañías también aspiran a varios galardones. 'Nomadland', 'Una joven prometedora' y 'El padre' tienen cuatro nominaciones cada una; mientras que la secuela de 'Borat' y 'Una noche en Miami...', ópera prima de Regina King, son candidatas a tres premios.

Esta es la lista completa de nominados de cine a los Globos de Oro 2021:

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA:

El juicio de los 7 de Chicago

El padre

Mank

Nomadland

Una joven prometedora

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL:

Borat, película film secuela

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

MEJOR DIRECCIÓN:

Emerald Fennell - Una joven prometedora

David Fincher - Mank

Regina King - Una noche en Miami...

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - La madre del blues

Gary Oldman - Mank

Anthony Hopkins - El padre

Tahar Rahim - The Mauritanian

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA:

Viola Davis - La madre del blues

Andra Day - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Una joven prometedora

MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL:

Sacha Baron Cohen - Borat, película film secuela

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL:

Maria Bakalova - Borat, película film secuela

Kate Hudson - Music

Michelle Pfeiffer - French Exit

Rosamund Pike - I Care a Lot

Anya Taylor-Joy - Emma

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - Pequeños detalles

Bill Muray - On the Rocks

Leslie Odom Jr. - Una noche en Miami....

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Glenn Close - Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman - El padre

Jodie Foster - The Mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - Noticias del gran mundo

MEJOR GUION:

Emerald Fennell -Una joven prometedora

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Christopher Hampton y Florian Zeller - El padre

Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Alexandre Desplat - Cielo de medianoche

Ludwig Göransson - Tenet

James Newton Howard - Noticias del gran mundo

Trent Reznor y Atticus Ross - Mank

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste - Soul

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

Fight for You - Judas and the Black Messiah

Hear My Voice - El juicio de los 7 de Chicago

Io sì - La vida por delante

Speak Now - Una noche en Miami...

Tigress and Tweed - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

Los Croods: Una nueva era

Más allá de la Luna

Onward

Soul

Wolfwalkers

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

Entre nosotras (Francia)

La llorona (Guatemala)

La vida por delante (Italia)

Minari. Historia de mi familia (Estados Unidos)

Otra ronda (Dinamarca)