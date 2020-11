George Lucas, Mark Hamill y el Universo Star Wars llora a David Prowse: "Fue mucho más que Darth Vader"

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

David Prowse, el actor británico conocido por el gran público como el hombre bajo del traje de Darth Vader en la trilogía original de 'Star Wars', murió el sábado a la edad de 85 años. Tras su fallecimiento, muchas de las estrellas y fans de la saga han mostrados sus condolencias por la pérdida cuya imponente presencia fue esencial para armar uno de los villanos más legendarios de la historia del cine.

George Lucas, el creador de la franquicia, donde Prowse prestó su imponente figura física al emblemático villano -hay que recordar que el rostro tras la máscara de Darth Vader fue el de Sebastian Shaw y la voz la ponía James Earl Jones-, publicó un comunicado recogido por THR en el que alabó el trabajo del fallecido que, según sus palabras, "aportó una presencia física a Darth Vader que fue esencial para el personaje".

"Hizo que Vader saltase del papel a la gran pantalla con una talla imponente y una interpretación corporal que iguala la intensidad y el trasfondo de la presencia de Vader", señala Lucas que destaca también cómo el actor siempre "estaba dispuesto a cualquier cosa" y contribuyó de forma clave "al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica". "Que descanse en paz", concluye George Lucas.

Mark Hamill, el actor que ha interpretado a uno de los protagonistas centrales de la saga, Luke Skywalker, también despidió a Prowse a través de las redes sociales. "Estoy realmente triste por la pérdida de David. Fue un buen hombre y mucho más que Darth Vader. Actor, marido, padre, miembro de la Orden del Imperio Británico, tres veces campeón británico de halterofilia y el icono de la seguridad Green Cross Code Man. Adoraba a sus fans tanto como ellos a él", escribió.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

Otros actores de la saga, también han dejado en redes sociales su sentido recuerdo al fallecido. "Fue un gran regalo trabajar con él y un honor llamarlo mi amigo", escribió Billy Dee Williams, actor que intepretó a Lando Calrissian en la trilogía original y también en El ascenso de Skywalker.

Incredibly sad to hear Dave Prowse has passed. It was a great gift to work with him and an honor to call him my friend 💔#RIPDaveProwse #StarWars — Billy Dee Williams (@realbdw) November 29, 2020

More sad news. Dave has gone. I don’t think 3PO ever faced Vader’s mighty presence on set, other than as a bag of bits on Chewie’s shoulders in the carbon freezer. But Dave’s iconic figure dominated the finished film in '77 and has done so ever since. And will continue to do so. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) November 29, 2020

"Dave se ha ido. No recuerdo que 3PO se haya enfrentado nunca a la poderosa presencia de Vader en el set, más que como una bolsa de deshechos sobre los hombros de Chewie en el congelador de carbonita. Pero la figura icónica de Dave dominó aquella película del 77 y lo ha hecho desde entonces", tuiteó Anthony Daniels, el actor que da vida al droide C-3PO.

También se despidieron de él estrellas actuales del universo Star Wars, como Pedro Pascal, protagonista de The Mandalorian, Carl Weathers, que interpreta a Greef Karga en la serie o Rosario Dawson, que acaba de debutar en la franquicia dando vida a la jedi Ahsoka Tano.

Rest In Power David Prowse. The force is with you and your loved ones. Always has been. Always will be. #TimeToShineInTheLight pic.twitter.com/rFkyAJnZnW — Rosario Dawson (@rosariodawson) November 29, 2020