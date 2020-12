George Clooney: "Cielo de medianoche es una película muy esperanzadora"

LOS ÁNGELES, 22 Dic. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

El drama de ciencia ficción Cielo de medianoche llega a Netflix este miércoles 23 de diciembre. Dirigida, protagonizada y producida por George Clooney, la película es la adaptación de Good Morning, Midnight, la aclamada novela postapocalíptica de Lily Brooks-Dalton publicada en 2016.

En Cielo de medianoche, una misteriosa catástrofe mundial arrasa con la especie humana. Tras el desastre, un científico destinado en el Ártico (George Clooney) trata de advertir a una astronauta que se halla en el espacio profundo (Felicity Jones) y a su tripulación de los peligros que entraña el regreso a la Tierra. Incluso ante la inminente extinción, el impulso humano de conectarse recorre años luz para unir a dos de los últimos supervivientes de la humanidad.

Además de coproducir y dirigir la cinta, George Clooney se sintió cautivado por el papel protagonista de Augustine, ese astrónomo maduro y solitario con la desgracia de presenciar en primera fila el colapso de la civilización.

Según Clooney, Cielo de medianoche es un filme cargado de optimismo y esperanza. "En muchos sentidos, es una película sobre el arrepentimiento, por el personaje que interpreto, pero él obtiene la redención. Y creo que la redención es algo realmente importante que nos inunda y nos da esperanza. Siento que es una película muy esperanzadora", explicó el actor en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba CulturaOcio.

La anécdota del rodaje estuvo protagonizada por el inesperado embarazo de la actriz Felicity Jones, quien interpreta a la astronauta especialista en comunicaciones Sully. "Al principio, estaba muy preocupada de que me despidieran, así que fue un gran alivio que George recibiera la noticia de una manera muy positiva cuando se lo conté. Me hizo sentir completamente cómoda durante todo el proceso. Cuando me dijo que harían cambios en el guión y que yo podía estar embarazada en la película, me sentí aliviada. Fue un proceso realmente especial", recuerda la intérprete británica.

Clooney asegura de que el embarazo de Felicity Jones aportó un toque emocional al guión. "Los tripulantes de la nave, estos cinco maravillosos actores, se unieron para protegerla, se convirtieron en una familia. Entonces podíamos escribir escenas sobre cómo llamar al bebé o hacer el ultrasonido, que para mí es una escena impresionante", contó el dos veces ganador del Óscar, quien también manifestó que "el hijo de Felicity, Wiber, tiene un crédito en la película. Se convirtió en un personaje más".

MUNDO APOCALÍPTICO

Cielo de medianoche es un relato apocalíptico plasmado sobre un lienzo que es a un tiempo íntimo y cósmico, narra dos tramas en paralelo. En una, un solitario científico destacado en una avanzada del Ártico rodeada de nieve sobrelleva los últimos días de la existencia terrestre de la humanidad. En otra, un equipo de exploradores interplanetarios espera regresar por fin, a bordo de una futurista nave espacial, a su hogar tras varios años lejos de la Tierra. Esos astronautas, atrapados en su aislamiento, ignoran lo que le ha ocurrido al planeta.

"Una de las cosas que me apasionó del rodaje fue que el diseño de producción de nuestra película es realmente impresionante. Es una de las mejores cosas que he visto como actor y eso hace que tu trabajo sea muy, muy fácil. Cuando vi el filme terminado por primera vez, me quedé impresionado. Creo que es una película preciosa", manifestó el actor mexicano Demián Bichir durante el encuentro virtual con los medios de comunicación.

"Me gusta mucho el espacio y realmente estoy impresionada por los efectos visuales de la película. Y me encantan todos los asteroides que se acercan a la nave espacial", señaló por su parte Caoilinn Springall, actriz de ocho años que se estrena en el cine con este largometraje.

Los actores David Oyelowo, Kyle Chandler, Tiffany Boone, Ethan Peck, Sophie Rundle y Miriam Shor completan el reparto de Cielo de medianoche.