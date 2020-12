George Clooney, sobre la bronca de Tom Cruise a sus trabajadores: "Yo no lo habría hecho así, no es mi estilo"

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

El audio de Tom Cruise reprendiendo duramente a su equipo de Misión Imposible 7 por no respetar las medidas de seguridad contra el coronavirus filtrado por The Sun sigue dando que hablar. El rodaje de la película está teniendo lugar en plena pandemia y el actor y productor aparece en la grabación amenazando con despedir a dos trabajadores por no respetar con la distancia de seguridad. Tras la filtración, George Clooney ha dado su opinión al respecto y ha defendido a su compañero aunque ha dejado claro que él no hubiera actuado de la misma forma.

"No reaccionó exageradamente porque es un problema", declaró Clooney en una entrevista con Howard Stern. Sin embargo, el intérprete admitió que él no habría actuado así. "No lo habría hecho de forma tan grande. No habría señalado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón sobre eso. Y, ya sabes, si la producción falla, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y tiene que ser responsable. Pero no es mi estilo", afirmó.

"Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto. Yo simplemente no sé si lo hubiera hecho de forma tan personal, pero no conozco todas las circunstancias, así que tal vez lo haya visto 10 o 15 veces antes", esgrimió.

El rodaje de Misión Imposible 7 tuvo que hacer un breve parón recientemente cuando 12 personas en el set en Italia dieron positivo por COVID-19. La producción se retomó una semana después y actualmente se está desarrollando en Reino Unido. Dirigida por Christopher McQuarrie, la película se estrenará el 19 de noviembre de 2021.