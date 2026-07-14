Archivo - Frenético tráiler de Carrera de Bestias, la distopía brasileña de Prime Video - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Carrera de Bestias, thriller de acción ambientado en un distópico Río de Janeiro, estrena tráiler oficial. La película, protagonizada por Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde y Bruno Gagliasso, y que también cuenta en su reparto con la cantante Anitta, se estrena el 7 de agosto en Prime Video.

"Controlar a un animal... privilegio de pocos, felicidad para muchos", avisa una voz en off al arranque del intenso y breve adelanto, de 30 segundos de duración, mientras en pantalla aparecen varios competidores enmascarados que deberán correr por su vida para alcanzar un gran premio.

"Terminaremos esta carrera, no importa cómo", dice otro personaje demostrando que los protagonistas están dispuestos a hacer lo que sea para ganar una competición que podría cambiarles la vida. Con un ritmo frenético, el adelanto continúa mostrando como deben correr para sobrevivir mientras otras personas observan e incluso apuestan por un ganador.

CORRER PARA SOBREVIVIR

En Carrera de Bestias "un catastrófico desastre medioambiental ha transformado la región: la subida del nivel del mar lo arrasó todo a su paso antes de que las aguas retrocedieran, dejando los barrios que antes eran de clase media convertidos en territorios ocupados, mientras que la Selva Atlántica se ha adueñado de vastas porciones del paisaje urbano. En esta nueva realidad, una de las principales formas de entretenimiento de la ciudad es la Carrera de Bestias, una competición mortal en la que las élites adineradas, conocidas como los Jugadores, controlan a distancia a los concursantes empobrecidos -las Bestias- mientras compiten por un premio en efectivo que les cambiará la vida", según adelanta la sinópsis oficial.

Carrera de Bestias está protagonizada por Matheus Abreu (Pureza), Thainá Duarte (3%), Rodrigo Santoro (Love Actually), Isis Valverde (Avenida Brasil) y Bruno Gagliasso (Paraíso Tropical). Además, la película cuenta con una nueva versión de Bichos Escrotos, el icónico himno del rock brasileño, interpretado por la cantante Anitta.

Carrera de Bestias está producida por Fernando Meirelles (Ciudad de Dios), Andrea Barata Ribeiro (Ciudad de Dios: La lucha sigue), Cris Abi (Ciudad de Dios: La lucha sigue) y Vinicio Espinosa para O2 Filmes.