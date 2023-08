Frenético tráiler de El asesino (The Killer) de David Fincher, que ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

David Fincher regresa al thriller con el estreno de El asesino (The Killer) el próximo 10 de noviembre en Netflix. Michael Fassbender protagoniza la nueva película del director de La red social o El club de la lucha que adapta la novela gráfica francesa homónima escrita por Alexis Nolent e ilustrada por Luc Jacamon. La cinta ha estrenado su primer tráiler y cartel oficial de cara a su preestreno en el Festival de Cine de Venecia este domingo 3 de septiembre, en el que competirá por el León de Oro.

"Cíñete al plan, no te fíes de nadie", son las dos frases que se repite en bucle el protagonista, un asesino a sueldo de nombre desconocido, en el frenético adelanto. Lo nuevo de David Fincher en Netflix tras Mank y la serie Mindhunter recuerda a algunos de sus thrillers psicológicos más elogiados como Seven o Zodiac.

"El asesino (The Killer) es un thriller psicológico de David Fincher y cuenta con Michael Fassbender (12 años de esclavitud, Shame) como protagonista. La película es una adaptación de la novela gráfica homónima escrita por Alexis Nolent (Matz) e ilustrada por Luc Jacamon, que cuenta la historia de un asesino que, tras un fatídico accidente, se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal", reza la sinopsis oficial de la cinta.

