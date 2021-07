Florentino Fernández: "Lo que el público necesita es reírse y pasar un buen rato"

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Florentino Fernández se convierte en un revisor al borde de un ataque de nervios en 'A todo tren: Destino Asturias', la nueva comedia de Santiago Segura, que ya está en las salas de cine. Una disparatada cinta familiar que viene dispuesta a insuflar oxígeno a la taquilla española. "Que la gente vaya a vernos es lo que nos hace sentir que hemos cumplido nuestra misión", declara el actor y humorista.

'A todo tren: Destino Asturias' narra la odisea de Ricardo, un padre responsable y volcado en su hijo al que decide llevar de campamento a Asturias en un tren nocturno. Pero no irán solos, y es que al viaje se apuntan otros seis de compañeros de clase.

Su 'ayuda' para cuidar de los pequeños será Felipe (Leo Harlem), el abuelo irresponsable de dos de los otros niños. Y precisamente por un despiste de Felipe, los dos adultos perderán el tren, lo que les obligará a realizar un viaje alternativo para poder llegar a tiempo a Asturias antes que los niños, los cuales estarán vigilados por un aterrador revisor (Fernández).

Para esta película, Fernández se atrevió a interpretar un papel de villano, "todo un reto" para el cómico. "Intenté buscar una imagen diferente a la que tengo. La gente me ve y me conoce. En este caso, el hecho de ser popular era un arma de doble filo. Nos costó encontrar el look adecuado", señala el actor en una entrevista para CulturaOcio.

"Al final, mi aspecto generaba dos tipos de respuesta, había gente me decía que me parecía a Hitler y otra a Chaplin pero en gordo. Era el bigotito. Esa doble visión, me gustaba", agrega. "Estuve quejándome todo el rato con el bigote, lo tuve que llevar durante los tres meses del rodaje", continúa.

"LA GENTE NECESITA REÍRSE"

Respecto al humor, Fernández destaca que aquel que vaya a ver la cinta es porque "quiere ver una aventura". "Lo que el público necesita es reírse y pasar un buen rato y esta película permite disfrutar tanto a padres como a hijos, creo que hay pocas en la cartelera que ofrezcan esa posibilidad", destaca.

"Es una comedia sencilla, con la que pasar un buen rato. En ese sentido, creo que Santiago [Segura] tienen un sentido del ritmo muy grande", continúa, resaltando que las comedias del director madrileño se han convertido en la cita habitual del verano. "Es como la Ana Obregón del cine, su propuesta representa la época veraniega", explica.

Dirigida por Santiago Segura y escrita por Segura y Marta González de Vega. Junto con el cineasta y Florentino Fernández, completan el reparto Leo Harlem, Luna Fulgencio, Joaquín Reyes, David Guapo, Sirena Segura, Diego Arroba 'El Cejas', Alan Miranda, Eneko Otero, Paz Vega, Eva Isanta e Itziar Castro.