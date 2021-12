El final de Spider-Man: No Way Home ya ha sido revelado por una de sus estrellas

Escena de Spider-Man: No Way Home.

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Con los fans ya contando los días para el estreno de 'Spider-Man: No Way Home', se ha hablado mucho de cómo será el multiverso en esta entrega, especialmente sobre la importancia del spiderverso, sobre los emblemáticos villanos a los que va a enfrentarse el Hombre Araña de Tom Holland y muy especialmente por la rumoreada presencia de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox, el cual ya está confirmado en el UCM. Pero nadie ha hablado sobre cómo será su final... hasta ahora.

Una de las estrellas de la cinta dirigida por Jon Watts ha revelado cómo será el desenlace del filme. Por lo que comentó Holland en una entrevista para Total Film, el final será "oscuro y triste" y que "nadie se lo va a esperar", hasta el punto de que "afecta mucho", lo que deja a entender que hay posibilidades de que un personaje importante muera.

Quién sabe si habrá alguna muerte es Marisa Tomei, la tía May que ha acompañado a Peter Parker en esta aventura. La ganadora del Oscar por 'Mi primo Vinny' no pudo soportar la presión de guardar un secreto tan grande y tuvo que desahogarse, diciéndoselo a la única persona a la que podía contarle todo lo de 'Spider-Man: No Way Home' sin incumplir su contrato de confidencialidad: su psicoterapeuta.

"Solo mi psicólogo conoce el final. Tenía que estar bajo juramento y se lo tuve que contar a alguien", declaró Tomei a BackstageOL, recordando que un psicólogo tiene un acuerdo de confidencialidad dada su profesionalidad, lo que le convertía en el canalizador perfecto para la actriz de poder desahogarse.

La presión va en aumento porque el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' está cada vez más cerca. El jueves 16 de septiembre se romperá el misterio y los fans sabrán, por fin, qué le aguarda a Spidey en el esperado multiverso.