El final de Polizón (Stowaway), explicado: Así abre la puerta a una secuela en Netflix

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Polizón (Stowaway) es el título de la nueva y claustrofóbica odisea espacial de Netflix protagonizada por Anna Kendrick, Toni Collette y Daniel Dae Kim como tres expertos astronautas que viajan en una misión de exploración y colonización a Marte con, literalmente, el aire y el tiempo justos. Aunque la cinta dirigida por Joe Penna tiene un final auto conclusivo, también deja un pequeño resquicio abierto... ¿para una secuela?

(( AVISO: ESTA NOTICIA PUEDE CONTENER SPOILERS ))

Desde el éxito de Gravity de Alfonso Cuarón, el género de los viajes espaciales se ha vuelto a poner de moda. En los últimos años actores como Matt Damon (Marte) o Brad Pitt (Ad Astra) han vivido su propia odisea en el planeta rojo, o en dirección a él. Polizón sigue esa misma estela, pero pone sobre la mesa una dura cuestión. ¿Qué es más importante la vida humana o el progreso de la humanidad?

Porque la misión de los tres protagonistas es llegar a Marte con un cultivo de algas productoras de oxígeno. El problema es que al poco de partir descubren que uno de los ingenieros de la nave (Shamier Anderson) ha quedado atrapado en el interior. Preparada para tres personas, la supervivencia de los cuatro tripulantes es imposible. Y, aun así, harán todo lo posible por sobrevivir.

Sin entrar en detalles para no destripar el final, la película concluye bien su trama, sin embargo, la misión no ha acabado ya que los protagonistas no llegan a Marte. Eso abre la posibilidad de una segunda entrega en la que se complete el objetivo de la tripulación, que en este momento no parece muy probable.

Polizón ha recibido críticas mixtas desde su estreno el pasado 23 de abril en Netflix, recibiendo elogios por el realismo con el que trata los viajes espaciales y la gran interpretación de sus protagonistas, destacando el papel de Anna Kendrick.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en éste tipo de género -el de las odiseas, los viajes y la supervivencia en el espacio- suelen estar pensadas para ser una sola película, salvo casos excepcionales como Star Wars o Star Trek. En ese aspecto, y aunque el final queda en cierta manera abierto, una secuela de Polizón no tendría mucho sentido.

Y lo que hace aún más improbable una continuación de la historia es el hecho de que su director y guionista, Joe Penna, completó la historia antes de comenzar a trabajar en su ópera prima Ártico, estrenada en 2018. En un principio, el que acabó siendo su primer filme pretendía ser una secuela directa de Polizón con Michael y la tripulación ya en el planeta.

Pero tras el estreno de Marte de Matt Damon, Penna decidió cambiar la ambientación de la historia y trasladarla al círculo polar ártico. Es decir, lo que tenía pensado para la tripulación de Polizón acabo adaptado en Ártico. Raro, que no imposible, sería que le diese por retomar la historia pasado tanto tiempo.