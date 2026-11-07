El final de Godzilla Minus Zero, explicado: quién es rey de los monstruos y cómo prepara la secuela

El final de Godzilla Minus Zero, explicado: quién se corona como rey de los monstruos y cómo prepara la secuela - TOHO

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Godzilla Minus Zero ya está en los cines. Escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, la cinta sitúa su trama dos años después de la devastadora batalla de la anterior entrega, cuando Japón ya ha conseguido recuperarse y regresar a la normalidad.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Al inicio del filme, los científicos descubren una misteriosa sustancia blanca de origen alienígena que se estrella en la Tierra y que acaba dando origen al temible y destructivo monstruo King Ghidorah.

Tras el ataque de Ghidorah a Ginza, el ingeniero de armamento naval Kenji Noda (Hidetaka Yoshioka) y el meteorólogo Makoto Aoyama (Masami Nagasawa) elaboran un plan para acabar con la criatura.

Su primera estrategia consiste en utilizar una bomba estadounidense de combustible y aire, pero el monstruo sobrevive a la explosión. En un segundo intento, un bombardero instala un pararrayos en el lomo de Ghidorah para atraer los rayos y conducir la descarga eléctrica hacia el suelo. Sin embargo, en lugar de acabar con él, la descarga provoca una transformación que lo hace todavía más poderoso: Ghidorah adquiere una piel dorada, tres cabezas, dos colas y un devastador rayo de gravedad.

Esta transformación parece provocar también el despertar de Godzilla, que regenera sus heridas y resurge más grande y agresivo que antes. Pero la película no llega a explicar qué relación existe exactamente entre la evolución de Ghidorah y la reaparición de Godzilla.

Por otro lado, la historia revela cómo Noriko Shikishima (Minami Hamabe) logró sobrevivir al ataque de Godzilla contra Ginza en Minus One. La exposición al monstruo hizo que su organismo quedara infectado por sus células, conocidas como células G, lo que le confirió una resistencia extraordinaria.

Murakami, cuya familia murió por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, pretende utilizar las células G de Noriko y la onda de resonancia para atraer a Godzilla hasta Nueva York y provocar una masacre como venganza contra Estados Unidos. Sin embargo, Noda le advierte de que utilizar al monstruo como arma solo provocaría nuevas muertes y alimentaría el ciclo de violencia.

Murakami acaba renunciando a su plan y destruye sus investigaciones, pero las fuerzas estadounidenses también muestran interés en aprovechar el generador de ondas de resonancia con fines militares.

ASÍ PREPARA GODZILLA MINUS ZERO UNA NUEVA ENTREGA

Ante el temor de que los estadounidenses experimenten con Noriko y utilicen sus células G para controlar a Godzilla, ella y Shikishima deciden huir. Su plan inicial pasa por dejar a Akiko en un orfanato para protegerla, pero la pequeña se niega a separarse de ellos y les suplica que no se marchen. Finalmente, los tres deciden emprender juntos un futuro lejos de las autoridades, lo que abre la posibilidad de que una secuela siga sus pasos mientras intentan escapar de quienes pretenden utilizar a Noriko.

El filme concluye con Godzilla consolidado como el rey de los monstruos y convertido en una amenaza de alcance global. Aunque el plan inicial contemplaba acabar con él tras su enfrentamiento con Ghidorah, las fuerzas estadounidenses permiten que regrese al océano porque pretenden aprovechar su poder en el futuro.

De este modo, el desenlace plantea una nueva carrera armamentística en torno al kaiju y recupera el trasfondo antibelicista de la saga: la búsqueda de armas cada vez más destructivas.