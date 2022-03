El final de Cangrejo negro, explicado: ¿Qué fue de Caroline, Vanja y el virus?

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Cangrejo negro de Netflix sigue la historia de Caroline Edh (Noomi Rapace), una soldado que se embarca en una misión desesperada y cruza el mar congelado con un cargamento secreto para salvar a su hija y terminar con una guerra. La cinta sueca, dirigida por Adam Berg, ha sorprendido por su impactante y oscuro desenlace.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cangrejo negro da un giro de lo más siniestro cuando Caroline Edh descubre lo que realmente contiene su cargamento. El joven Gavnik abre unos botes, revelando que llevaban dos viales de un virus destinado a matar a sus enemigos. Sin embargo, Nylund no quiere llevar a cabo un genocidio contra sus enemigos porque sabe que se extendería a Suecia y que los refugiados llevarían el virus a otros países. Es por eso que decide robar los botes y huir para destruirlos.

Gavnik y Caroline son atacados justo después de que Nylund escapara. Aunque consiguen defenderse, Gavnik salta sobre una granada para salvar a Caroline y muere. Caroline entonces se centra en atrapar a Nylund porque si no consigue llevar el cargamento a Odo no volverá a ver a su hija Vanja, que fue secuestrada.

Caroline alcanza a Nylund y lo dispara, pero no lo mata. En pleno enfrentamiento se desmaya, aunque es rescatada por sus compañeros militares, llevando el cargamento al laboratorio para la producción del virus en masa. Sin embargo, la protagonista no se reúne con su hija, ya que el comandante Nordt admite que nunca rescataron a Vanja y que simplemente mintieron para motivar a Caroline a que llevara a cabo su misión. Caroline ataca a su superior, pero Nylund, a quien también habían rescatado, la frena. Caroline decide entonces que, aunque no puede recuperar a su hija, al menos puede prevenir una pandemia.

Finalmente Nylund y Caroline se infiltran en el laboratorio, matan a sus compañeros y consiguen los viales. Los protagonistas deciden volar la base o de lo contrario infectarían a más personas y se propagaría la enfermedad. Cuando están a punto de irse en helicóptero, Caroline se da cuenta de que está a punto de morir y no aguantará.

Caroline decide entonces atar los viales a una granada, saltar por un acantilado y estallar la granada. Nylund comprende que han evitado una pandemia, pero sabe que la guerra contra Nordt y el ejército continúa. La película termina con una escena, supuestamente en el más allá, en la que Caroline y Vanja se abrazan en un lago.