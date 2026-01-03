Filtrados los héroes de Marvel que protagonizarán el cuarto tráiler de Vengadores: Doomsday

Archivo - El tráiler de Vengadores: Doomsday ya tiene fecha de estreno - MARVEL - Archivo

mADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026. La cinta de Joe y Anthony Russo verá a Robert Downey Jr. asumiendo el manto de Víctor Von Doom. Las informaciones más recientes parecen haber sacado a relucir quiénes serán los héroes de Marvel que protagonizarán el cuarto tráiler del filme, tras los teasers centrados en Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) y el avance filtrado de los X-Men.

Según señala MyTimeToShineHello en X, este cuarto teaser de Doomsday contará con Shuri, M'Baku, Namor y Ben Grimm/La Cosa, a quienes interpretan Letitia Wright, Winston Duke, Tenoch Huerta y Ebon Moss-Bachrach en el UCM, respectivamente. Pese a que no aclara nada acerca de su implicación en la trama, todo indica que la historia reunirá a integrantes de dos de los seis equipos de héroes de Vengadores 5.

The 4th Avengers Doomsday teaser has Shuri, M'baku, Namor and Ben Grimm pic.twitter.com/SL2LSlD8iU — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 31, 2025

Esto sugiere que parte de Los 4 Fantásticos estará en la Tierra-616, dejando en el aire la cuestión de quién estará en Wakanda junto a Ben Grimm y dónde se encontrará el resto de la familia más querida de Marvel.

Cabe recordar que la escena postcréditos de Thunderbolts, dirigida por los Russo, mostraba a la Excelsior, una nave de Los 4 Fantásticos, incursionando en la atmósfera terrestre de la Tierra-616 del UCM. Desde entonces han surgido múltiples teorías acerca de quién podría estar a bordo, aunque, teniendo en cuenta la información de MyTimeToShineHello, todo indica que será Ben Grimm y que aterrizará en Wakanda o sus inmediaciones.

De hecho, no hace mucho, Moss-Bachrach y Pedro Pascal, quien volverá a dar vida a Mr. Fantástico en Doomsday, ya insinuaron en una entrevista con Sensacine Latinoamérica que Los 4 Fantásticos estarían separados en la película. "Estaba muy emocionado por trabajar con Robert Downey Jr. Lo admiro desde hace mucho tiempo. Es uno de mis actores favoritos. Qué actor tan brillante, así que venga, vamos", expresó Moss-Bachrach, antes de que Pascal respondiese con un "es una pena que no tengas ninguna escena con él". "¿O sí que la tengo?", respondió Moss-Bachrach a continuación.

Llegados a este punto, conviene recordar que la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, dirigida por los hermanos Russo al igual que la de Thunderbolts, supuso la primera aparición de Robert Downey Jr. en el UCM como Doctor Doom, conectando directamente la cinta de Matt Shakman con Doomsday. En dicha escena, aunque sin mostrar su rostro, Franklin Richards, el hijo pequeño de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby), acariciaba sin ningún miedo el rostro del temible villano, que claramente parecía estar ahí para llevárselo, dados sus descomunales poderes.

De cualquier modo, se espera que la Casa de las Ideas lance este avance durante la segunda semana de este enero, antes de la proyección en cines de Avatar: Fuego y Ceniza. Es decir, después del lanzamiento oficial del teaser de los X-Men, cuyas imágenes filtradas confirmaban la implicación del Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y un Scott Summers/Cíclope bastante fidedigno a los cómics.