Filtrado el tráiler del remake en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón

Como ya hiciera (y sigue haciendo) Disney con algunos de sus grandes clásicos como El rey león, La bella y la bestia, Mulan o La sirenita, Dreamworks volverá a contar una de sus más aclamadas historias adaptándola a imagen real. El estreno del remake de Cómo entrenar a tu dragón en cines está previsto para el 13 de junio de 2025 y aunque no debe faltar mucho para que Universal Pictures lance el primer tráiler oficial, este ha sido filtrado tras su proyección exclusiva en salas.

El avance, de un minuto de duración, comienza con el joven Hipo, encarnado por Mason Thames, diciéndole a su padre, al que da vida Gerard Butler, que no puede matar dragones. Entonces el adelanto se detiene en la recreación de una de las escenas más icónicas del filme original, el primer encuentro entre el niño vikingo y Desdentado, mientras de fondo suenan los conocidos compases de la banda sonora de John Powell.

Hace unos días ya circulaban por las redes las primeras imágenes filtradas de la película, una de las cuales publicó poco después Empire en buena calidad como exclusiva. El fotograma en cuestión muestra a Hipo en el foso donde, en la cinta original, los jóvenes deben enfrentarse a un dragón como prueba de su valía.

