Filtrado el tráiler de Don't Look Up, la comedia de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence para Netflix

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

El teaser tráiler de 'Don't Look Up', la nueva película de Adam McKay para Netflix, se ha filtrado en redes sociales. El avance muestra lo que será una auténtica lluvia de estrellas, pues el director, ganador de un Oscar al mejor guion adaptado por 'La gran apuesta', ha reunido a grandes nombres de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill o Meryl Streep, entre otros muchos.

Son estos cuatro los que aparecen en el teaser filtrado. A pesar de no contar con una buena calidad visual, el avance muestra que McKay apuesta por llevar su mirada satírica y ácida a un supuesto apocalíptico. DiCaprio y Lawrence son dos astrónomos de bajo nivel que descubren que un cometa enorme se acerca a la Tierra y que su impacto podría significar el fin de la Humanidad.

El breve adelanto muestra al ganador del Oscar por 'El renacido' respirando con mucha dificultad en unos servicios públicos antes de reunirse con la presidenta de los Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep. En el encuentro está el hijo de la presidenta y jefe de su gabinete (Jonah Hill) el cual está más preocupado por el "estrés" que le provoca DiCaprio que por el desastre que anuncia.

