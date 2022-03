Filtradas las imágenes de Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte en la película de Ridley Scott

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Ridley Scott ha comenzado a rodar 'Bonaparte', un ambicioso biopic sobre la figura de uno de los estadistas más emblemáticos de la historia contemporánea francesa. Joaquin Phoenix se mete en la piel de Napoleón en un set que ha convertido Greenwich, en el este de Londres, en el París de inicios del siglo XIX. Una producción épica que se estrenará en la plataforma Apple TV+.

El ganador del Oscar al mejor actor por 'Joker' aparece vestido con el característico traje del militar artífice del golpe de Estado del 18 de brumario y que se proclamó como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. El largometraje, cuyo guion corre a cargo de David Scarpa ('La última fortaleza', 'Todo el dinero del mundo'), narrará el ascenso al poder del estadista a través de su ambivalente y volátil relación sentimental con Josefina de Beauharnais (Vanessa Kirby).

A pesar de ser una ambiciosa producción de época, dado que su distribución corre a cargo de Apple TV+, no se espera que pueda disfrutarse de manera comercial en salas de cine. Titulado inicialmente 'Kitbag', el filme iba a ser el próximo proyecto cinematográfico de Scott con 20th Century Studios tras 'El último duelo'. Sin embargo, finalmente la producción pasó a manos de Apple Studios.

First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”.



Source: @DailyMail pic.twitter.com/AWGTfZmgNd