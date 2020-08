¿Filtrada la fecha de estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder?

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

En los últimos días los fans han conocido más detalles sobre Liga de la Justicia de Zack Snyder a través de DC FanDome. El director no solo estrenó el primer tráiler sino que también reveló que su versión será una serie de televisión de cuatro partes. Aunque el realizador no dio más detalles, todo apunta a que podría haberse filtrado la fecha de estreno de la esperada producción.

Tal como señaló el usuario de Twitter @KingZairois, parece que la fecha se ha filtrado en una web de DC Press. La página desvela que el proyecto supuestamente llegará a HBO Max el 5 de septiembre de 2021.

Is this the release date of the #SnyderCut? The DC press site has this up. pic.twitter.com/ukhE4u8xQY