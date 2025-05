Filtrada la duración de Superman, que romperá un récord de casi 40 años

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Superman llegará a las pantallas el 11 de julio. Las últimas informaciones parecen haber revelado la duración de la cinta de James Gunn, y la protagonizada por David Corenswet se perfila como una de las aventuras cinematográficas más cortas del hombre de acero.

Según la cuenta en X de DC Film News, Superman tendrá una duración total de 122 minutos y señala que "los distribuidores internacionales acaban de recibir esta actualización". Y aunque cabe la posibilidad de que este dato no sea definitivo, probablemente sea una estimación bastante precisa del metraje del filme de Gunn.

The runtime for ‘SUPERMAN’ has been revealed—currently listed at 122 minutes.



International distributors have just received the update. pic.twitter.com/B8x0O2NuLE