Felicity Jones protagoniza Oh. What. Fun.: "Michelle Pfeiffer es magistral, una auténtica estrella de cine" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 3 Dic. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Felicity Jones protagoniza junto a Michelle Pfeiffer la película Oh. What. Fun., nueva cinta navideña de Prime Video que llega en exclusiva a la plataforma este miércoles 3 de diciembre. El filme, dirigido por Michael Showalter, propone un giro fresco y emotivo a las cintas tradicionales de estas fechas al poner el foco en la matriarca de una familia tan caótica como entrañable.

Escrita por Chandler Baker y Michael Showalter, la película rinde homenaje a todas las anfitrionas que cargan sobre sus hombros gran parte del peso emocional y logístico de estas fiestas. En este caso, quien lleva esa carga es Claire Clauster, papel interpretado por Michelle Pfeiffer.

Felicity Jones da vida a Channing, una de las hijas de Claire. La actriz británica no oculta su fascinación por Pfeiffer. "Creo que es brillante y me encantan sus películas", afirma. "Michelle es muy reservada... es una auténtica estrella de cine. Todos estábamos muy intrigados por trabajar con ella y no decepcionó. Es magistral", señala Felicity en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Jones conectó de inmediato con Channing, su personaje. "Me gusta cómo intenta resolver las cosas. Creo que ama a su familia, pero probablemente se ha estancado un poco en su juventud", explica la actriz. "A lo largo de la película ves cómo intenta comprender la relación con su madre, que es precisamente lo que le impide madurar de verdad. Necesita ser sincera con ella para que la relación mejore", afirma.

UNA NAVIDAD IMPERFECTA

En Oh. What. Fun., Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) es quien une a su caótica y adorable familia cada temporada festiva. Desde galletas con la cobertura perfecta a regalos meticulosamente envueltos, nadie llega al nivel de Claire. Pero este año, después de planear una excursión especial para su familia, cometen un grave error y la dejan sola en casa. Harta y sintiéndose poco apreciada, se embarca en una repentina aventura. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la magia de unas navidades que se han salido del guion.

Jones confiesa sus propias tradiciones familiares durante las fiestas navideñas, como abrir "un solo regalito en Nochebuena", brindar con champán y disfrutar "de muchas charlas, buenos momentos y emoción" por la llegada del día de Navidad.

Los actores Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen completan el reparto de la película.