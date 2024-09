La familia de Star Wars llora la muerte de su "papá" James Earl Jones, "uno de los mejores actores del mundo"

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

James Earl Jones, actor conocido para el gran público por dar voz a Darth Vader en la franquicia de Star Wars, falleció este lunes 9 de septiembre a los 93 años. Y ante la noticia, muchos profesionales de Hollywood y colegas del intérprete le han rendido tributo en sus redes sociales, llorando su pérdida.

Una de las primeras estrellas en compartir su reacción ante la muerte de Earl Jones fue Mark Hamill, quien diera vida en la pantalla a su hijo, Luke Skywalker en la saga de George Lucas, donde el fallecido puso voz al mítico Lord Sith cuya armadura negra se enfundó David Prowse, fallecido también en noviembre de 2020.

En un emotivo mensaje, Hamill se despedía del intérprete llamándole "papá". "Uno de los mejores actores del mundo, cuya contribución a Star Wars fue inconmensurable. Se le echará mucho de menos", reza la publicación de Instagram en la que Hamill compartía además una foto antigua de ellos dos.

También las cuentas oficiales de Star Wars y Lucasfilm han rendido tributo al actor, incluyendo un comunicado del propio Lucas. "James era un actor increíble, una voz única tanto en lo artístico como en lo espiritual. Durante casi medio siglo fue Darth Vader, pero el secreto de todo es que era un hermoso ser humano. Dio profundidad, sinceridad y significado a todos sus papeles, entre los más importantes el de devoto esposo de la difunta Ceci y padre de Flynn. James será echado de menos por muchos de nosotros... amigos y fans por igual", reza el mensaje.

"James Earl Jones es uno de los actores más versátiles y talentosos de nuestro tiempo, con una obra icónica en el cine, el teatro y la televisión. El amenazador barítono con el que interpretó a Darth Vader será siempre querido por los fans y considerado una de las mejores interpretaciones de un villano en el cine. Echaremos mucho de menos su imponente presencia en la pantalla y su cálida personalidad fuera de ella", expresó por su parte Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

Muchos otros nombres relacionados con la saga Star Wars han llorado la muerte del encargado de dar voz al icónico villano, todo un referente en el cine. Billy Dee Williams, que interpretó a Lando Calrissian en la trilogía original de la saga, ha remarcado cómo Earl Jones "aportaba fuerza, sabiduría y alma a cada papel, pero más que eso, era un alma amable y humilde que inspiraba a todos los que le rodeaban".

La fundación Peter Mayhew, formada en honor al fallecido actor que interpretó a Chewbacca, ofrecía sus condolencias a la familia. Incluso el Empire State Building honró el legado del actor tiñéndose de rojo Sith y proyectando la silueta de Darth Vader.

Deeply saddened to hear that James Earl Jones has passed away. Our most heart felt sympathy to his family. Rest in Peace. pic.twitter.com/WFd3VodT83

A pesar de su legendario papel en la saga de Lucas, la carrera de Earl Jones no se limitó a Darth Vader y muchos profesionales de Hollywood ajenos a la franquicia han ensalzado las cualidades del intérprete y llorado su pérdida.

Kevin Costner, que compartió pantalla con el actor en el filme Campo de sueños, alabó su trabajo en la cinta. "Si la has visto, sabes que esta película no sería lo mismo con cualquier otra persona en su papel. Sólo él podía aportar ese tipo de magia a una película sobre béisbol y un campo de maíz en Iowa", escribió el intérprete en una publicación de Instagram.

"Legendario se queda corto para describir sus papeles icónicos y su impacto en el cine para siempre. Su voz y su talento siempre serán recordados", expresó la ganadora de un Oscar, Octavia Spencer.

Bob Iger, CEO de Disney también ha lanzado un comunicado recordando a quien diera voz a Mufasa en el clásico El rey león: "Célebre actor con casi 200 créditos en cine y televisión, las historias a las que dio vida con una presencia imponente y una verdadera riqueza de espíritu han dejado una huella indeleble en generaciones de espectadores. En nombre de todos los que formamos Disney, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

Y es que son muchas las personas de la industria cinematográfica que han querido rendir tributo a Earl Jones, incluyendo a los directores Rob Minkoff y Barry Jenkins y los actores Colman Domingo, Henry Winkler, LeVar Burton o Wendell Pierce, entre otros.

This man was the living embodiment of artistry, integrity, creativity, and dignity. James Earl Jones is the sole reason I became an actor. He stirred a vocation in me that gave voice to my unsung heart songs. By example, he led me on the exploration of my own personal humanity… pic.twitter.com/gze67IuVOI