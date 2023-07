El falso vídeo de Jackie Chan con su hija que destapa su lamentable situación familiar

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Jackie Chan ha protagonizado un vídeo que se ha hecho viral en Twitter en el que aparecía llorando con su hija mientras ambos veían antiguas escenas de diversas películas de la estrella de artes marciales. Pero el presunamente conmovedor vídeo, que ya acumula más de 57 millones de visualizaciones, no es del actor con su hija, sino que quien le acompaña es una actriz de su nueva película. Algo que ha desatado una avalancha de reacciones en la red social que señalan la mala relación que el intérprete mantiene con su verdadera hija.

En el clip, colgado por el usuario @Tegadeyforyou, Jackie Chan aparece junto a la actriz china Liu Haocun llorando mientras ven algunas de las escenas más memorables de las antiguas películas de la estrella de acción. Se trata de una secuencia de la nueva película que ambos protagonizan, Ride On, y no un vídeo de Chan con su hija rememorando viejos tiempos del actor.

Jackie Chan and his daughter crying while watching some of his old movie scenes is the most wholesome thing you’ll watch today. Thanks for our childhood legend ❤️ pic.twitter.com/SnCDFR9X2Q

La inventada historia de Jackie Chan con su hija ha sido rápidamente desmentida por varios medios de comunicación y usuarios, que además de resaltar que el vídeo era falso han señalado la lamentable relación entre Chan y su verdadera hija, Etta Ng Chok-Lam, que está lejos de ser buena y cercana.

El usuario @LadieLabrys citaba el tuit apuntando que "lo loco de este clip es que no se trata de la hija de Jackie Chan, sino de una actriz contratada. Jackie Chan repudió a su verdadera hija, Etta Ng Chok Lam, en 2017 por ser lesbiana. Ella y su esposa han estado experimentando la falta de vivienda desde entonces. Jackie Chan tiene una fortuna de 400 millones de dólares".

What’s crazy about this clip is that this isn’t Jackie Chan’s daughter, she’s a hired actress.

Jackie Chan disowned his real daughter, Etta Ng Chok Lam, in 2017 for being a lesbian.

She & her wife have been experiencing homelessness since.

Jackie Chan is worth 400 million dollars https://t.co/cyo1IJa1mZ pic.twitter.com/aLWdrrQNyt