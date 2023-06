Una estrella de John Wick confirma si el personaje de Keanu Reeves está realmente muerto

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

John Wick 4 parecía haber puesto definitivamente punto final a la saga de acción protagonizada por el implacable asesino interpretado por Keanu Revees. Y aunque muchos apostaban a que el carismático actor regresaría con una nueva película, Natalia Tena, una de las estrellas de la cuarta entrega franquicia, parece haber truncado sus esperanzas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cuarta entrega de John Wick culminó con un desenlace que sin duda dio que hablar entre los fans de la saga. John conseguía acabar con el Marqués y ganar su libertad, pero tras eliminar a su enemigo, terminaba derrumbándose a causa de sus heridas para, finalmente, ser enterrado por Winston y el Rey Bowery junto a su amada esposa.

A pesar de que la cinta de Chad Stahelski parecía confirmar que su protagonista había muerto, hallando al fin la paz después de una última aventura, los seguidores de la franquicia no terminaban de creérselo. Es más, en ningún momento se ve el cuerpo de John Wick y la cinta termina con Winston de pie junto a su tumba.

Ahora, en una reciente entrevista con Comicbook.com, Natalia Tena, que interpreta a Katia, la matriarca de la Roma Ruska en Berlín en John Wick 4 ha dado su parecer sobre si el letal asesino al que interpreta Keanu Reeves está realmente muerto. Y la respuesta de la actriz ha resultado, cuanto menos, contundente.

"Sí. Es decir, aunque no esté muerto físicamente, pienso que está muerto en el sentido de que está fuera de su mundo de asesinos, un poco como termina. Es como si lo estuviese, se lo ganó. Considero que realmente no importa. Y es como si fuera el final para su historia. Quiero decir, no sé lo que van a hacer con este mundo, pero eso es lo que me estoy imaginando", expuso Tena.

Sin embargo, esto no significa que Reeves no pueda regresar en una quinta entrega de John Wick. Ya el director de la franquicia, Chad Stahelski comentó anteriormente a The Rolling Stone que "pensar que John Wick está muerto, es tu interpretación", defendiendo el haber incluido un final tan ambiguo para no cerrar ninguna puerta.

Entre tanto, la franquicia tiene su continuidad asegurada, ya que seguirá expandiéndose con la película spin-off Ballerina que contará además de con Ana de Amas como protagonista, con el propio Reeves como secundario; así como con la serie The Continental, protagonizada por Mel Gibson y Colin Woodwell.