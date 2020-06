El erotismo extremo de 365 días de Netflix desata polémica: "Es pornografía"

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

'365 días' (365 dni), la cinta erótica que arrasó en la taquilla polaca, ha subido la temperatura del público de todo el mundo desde su llegada a Netflix el pasado 14 de junio. Pese a sus pobres críticas, el filme de Barbara Bialowas se ha convertido en uno de los grandes éxitos de temporada de la plataforma. Es más, su repercusión en redes sociales demuestra que no ha dejado indiferente a nadie.

La película ha horrorizado y fascinado a partes de iguales entre el público de varias partes del mundo. Basada en el best-seller de Blanka Lipinska, '365 días' narra cómo Laura (Anna-Maria Sieklucka), una exitosa directora de ventas, viaja a Sicilia junto con su novio y un grupo de amigos. Allí será secuestrada por el mafioso Massimo Torricelli (Michele Morrone), que decide encerrarla durante 365 días hasta que ella acaba enamorada de él.

Tanto su trama como sus muy tórridas escenas de sexo, que dejan a 'Cincuenta sombras de Grey' al nivel de un telefilme alemán de sobremesa y que han sido calificadas directamente como "pornografía" por algunos usuarios, han provocado diferentes reacciones entre el público.

Además, tanto la prensa especializada como parte del público denuncian que la película "idealiza" el secuestro y hace un tratamiento muy discutible del Síndrome de Estocolmo y de las relaciones tóxicas, debido a que la cautiva acaba enamorándose de un hombre que la retiene a la fuerza y en contra de su voluntad.

El público ha recibido a la cinta con división de opiniones, lo cual no ha impedido que lidere el ranking de visionado de Netflix en varios países del mundo, entre ellos España. Los comentarios de los espectadores en Twitter han sido para hablar de sus explícitas escenas sexuales como de su controvertida trama.

So here's the thing: 365 DNI is kind of nightmare from the whole consent angle. Dude straight up kidnaps a woman he feels entitled to.



On the good side, she tells him he's a bastard for doing that. But of course, since this is a movie, she falls in love with him.