Enigmático tráiler de Paper girls: Cuatro adolescentes viajan en el tiempo y se quedan atrapadas en el futuro

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

La esperada serie de ciencia ficción Paper Girls aterrizará en Prime Video el próximo 29 de julio. La plataforma de streaming ha lanzado el tráiler oficial de la ficción que, basada en los populares cómics escritos por Brian K. Vaughan e ilustrados por Cliff Chiang, relatan las aventuras de cuatro adolescentes que viajan al futuro.

"Esto es como un viaje en el tiempo. Estamos en el año 2019", revela una de las cuatro jóvenes repartidoras de periódicos que, durante su ruta habitual la noche de Halloween de 1988, se ven atrapadas en un fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando el curso de sus vidas para siempre.

"Esto no es real, esto no es real, esto no es...", se repite compulsivamente Erin mientras tiene delante a su versión de niña y a la de sus amigas de la infancia Mac, Tiffany y KJ. Transportadas al futuro, estas adolescentes deben encontrar la manera de volver al pasado, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de ellas mismas, que no se parecen en nada a lo que se imaginaban con 12 años, al mismo tiempo que huyen de una facción militar de viajeros en el tiempo conocida como Los Viejos.

Paper Girls cuenta con un reparto compuesto por Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky, Fina Strazza, Ali Wong, Nate Corddry y Adina Porter, entre otros.