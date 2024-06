Emotivo adiós de Kiefer Sutherland a su padre, Donald: "Una vida bien vivida"

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Donald Sutherland, protagonista de películas como M.A.S.H., La invasión de los ultracuerpos, Klute, Amenaza en la sombra o Los juegos del hambre, ha fallecido este 20 de junio a los 88 años, a causa de una larga enfermedad. Casi inmediatamente después de que se salatra la noticia del fallecimiento del galardonado actor, su hijo, el también actor Kiefer Sutherland (Jóvenes ocultos, Sucesor designado) recurrió a las redes sociales para publicar emotiva despedida del padre con quien compartió su carrera.

Un sentido mensaje que lanzó junto a una foto de los dos cuando Kiefer era aún un niño pequeño. El protagonista de la serie Rabbit Hole dijo que su padre "amaba lo que hacía y hacía lo que amaba" y se refirió a él como "uno de los actores más importantes en la historia del cine".

"Con todo el dolor de mi corazón, tengo que comunicar que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido", escribió el hijo del actor canadiense en su cuenta de X.

"Personalmente, pienso que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se achantó ante un papel, fuese bueno, feo o malo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, nunca puede pedirse más que eso. Una vida bien vivida", añadió el protagonista de la serie 24.

Padre e hijo trabajaron juntos en tres películas. La primera tuvo lugar en 1982 en comedia Hola Mr. Dugan, después en thriller Tiempo de matar, dirigido en 1996 por Joel Schumacher y la tercera en el western Forsaken dirigido en 2005 por Jon Cassar.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT