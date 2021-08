La emotiva historia tras la mítica frase de Íñigo Montoya en La Princesa Prometida

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

"Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir". Esta es una de las frases más emblemáticas de la historia del cine y, sin duda, el momento más recordado de La Princesa Prometida, una de esas películas que, a pesar de no formar parte de una gran saga, han logrado convertirse en títulos de culto, ganándose el corazón de los espectadores generación tras generación. Un furamento, el que realiza el personaje de Mandy Patinkin que guardaba detrás un gran drama personal que ahora, movido por el emotivo mensaje de una fan, el actor ha sacado a la luz.

La usuaria de TikTok AlaskaWay publicó un vídeo en el que explicaba que su padre había muerto en marzo de cáncer y que La Princesa Prometida era una película muy importante para ella, ya que era un título que veían juntos con frecuencia.

En concreto, la creadora de la publicación traía a colación una escena en la que, cuando finalmente Iñigo Montoya, su personaje favorito, se enfrenta al Conde Rubin, el villano le ofrece lo que quiera a cambio de perdonarle la vida, a lo que el hombre de seis dedos responde: "Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco".

La usuaria, que en realidad se llama Amanda, señala entre lágrimas haber oído que el padre de Mandy Patinkin, el actor que dio vida a Montoya, había muerto de cáncer y que, cuando pronunció las emotivas palabras antes de matar a Rubin, en realidad el intérprete estaba pensando en su verdadero padre.

El vídeo se ha viralizado hasta tal punto que, con la ayuda de su hijo y junto a su esposa Kathryn Grody, Patinkin ha decidido responder. En la publicación lanzada por el intérprete en su cuenta de Twitter, puede verse cómo es incapaz de contener las lágrimas al escuchar el relato de Amanda.

To Alaska (aka Amanda - we figured it out!) Thread - Thank you for sharing this with us. My dad died of cancer when I was 18. Kathryn's parents died within a year of each other when she was 25, her dad of a heart attack while her mom was sick with cancer....