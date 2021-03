Emocionante y tierno discurso de Alan Kim (el niño de Minari) en los Critics Choice Awards: "Estoy llorando"

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Los Critics' Choice Awards 2021 han dejado uno de los momentos más emocionales de la temporada de premios. El joven actor Alan Kim obtuvo el premio al mejor intérprete revelación. Tal era la emoción que sintió, que, en su discurso de agradecimiento, no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas de la alegría por obtener el galardón. "¡Dios mío! Estoy llorando", llegó a decir.

Kim obtuvo el premio al mejor artista revelación por su interpretación del pequeño David Yi, el hijo de Steven Yeun en el formidable drama costumbrista 'Minari. Historia de mi familia', que se estrena en cines en España este 12 de marzo. El joven actor, de solo ocho años de edad, comenzó a recitar el discurso de manera tranquila. Sin embargo, no pudo contener la emoción y se echó a llorar de alegría.

"En primer lugar, me gustaría agradecer a los críticos que me votaron, a mi familia... ¡Dios santo! Estoy llorando", dijo el pequeño mientras intentaba reprimir las lágrimas para seguir con su discurso. Sin duda, uno de los momentos más recordados de la gala de la 26ª edición de los premios, que tuvo que ser realizada de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

