Emma, Fast & Furious 9 y otros títulos que llegarán a Movistar+ de la mano de NBCUniversal

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Movistar+ y NBCUniversal Global Distribution han ampliado su asociación actual a través de un nuevo acuerdo, gracias al cual todas las películas del catálogo de NBCUniversal que se estrenen en España o Estados Unidos, ya sea a través de cines o en vídeo bajo demanda, se incorporarán al catálogo de Movistar+.

Con este acuerdo los suscriptores podrán disfrutar de títulos como Emma, protagonizada por Anya Taylor-Joy; Fast & Furious 9, con Vin Diesel y Michelle Rodríguez; Nobody, protagonizada por Bob Odenkirk; o la comedia Kajillionaire, encabezada por Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez. También llegarán a Movistar+ producciones infantiles como Trolls World Tour y The Croods: Una nueva era.

Además de las nuevas películas mencionadas, el acuerdo incluye documentales como Audrey, sobre la vida de la actriz Audrey Hepburn; The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, dirigido por Frank Marshall, o Prisionero número uno: el ascenso de Danny Trejo, un relato sobre el pasado del actor y su improbable ascenso a la fama.

Este acuerdo refuerza la alianza estratégica de Movistar+ con NBCUniversal, por el que Movistar+ también adquirió recientemente series como El descubrimiento de las brujas, Devils, Patrick Melrose y Belgravia, que se estrenarán en la plataforma a lo largo de este año.

Además, desde el 20 de enero, los clientes de Movistar+ pueden disfrutar de Universal+, un servicio combinado lineal y no lineal que abarca una amplia gama de contenido de los canales Calle 13 y SYFY de NBCUniversal International Network. A partir del 22 de febrero, DreamWorks está disponible en emisión lineal, bajo demanda y también a través de la aplicación infantil Movistar Junior.