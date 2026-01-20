Elena Irureta será Cecilia en la película del Ecce homo de Borja

Elena y Telmo Irureta al frente de Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja - LA COCHERA PC/ BIXAGU ENTERTAINMENT

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

La historia de Cecilia Giménez, autora de la polémica y mediática restauración del Ecce homo de Borja, llegará a la gran pantalla con Elena Irureta (Patria, Sorda) como protagonista. Cecilia. La historia del Ecce homo de Borja es el título del filme dirigido por Luis Belda (La última partida) que aún no ha comenzado su rodaje.

La película se centra en la figura de Cecilia Giménez, que falleció en diciembre de 2025 a los 94 años, y en la historia humana que se esconde tras el célebre fresco del Ecce homo de Borja, convertido en uno de los fenómenos culturales más insólitos de la última década.

Cecilia. La historia del Ecce homo de Borja cuenta con un amplio proceso documental a sus espaldas, estableciendo contacto tanto con la familia de la propia Cecilia como con el Ayuntamiento de Borja desde octubre de 2022. El guion de la película, a cargo de Luken Hidalgo, ya está finalizado y el largometraje se encuentra actualmente en fase de financiación, sin haber iniciado aún su producción.

Junto a la recien nominada al Goya a mejor actriz de reparto Elena Irureta, que se pondrá en la piel de la protagonista, destaca el nombre de su sobrino en la vida real, Telmo Irureta, ganador del Goya a mejor actor revelación por La consagración de la primavera, y que en Cecilia. La historia del Ecce homo de Borja interpreta al hijo de Giménez.