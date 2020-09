Elena Anaya recuerda los despectivos comentarios de Woody Allen: Me dijo que era "la peor actriz de la historia"

MADRID, 24 Sep. (CuluraOcio) -

"Eres la actriz peor de la historia del cine" o "Si alguien tuviese que escribir un libro sobre la peor actuación del mundo, deberían llamarte a ti". Estos son algunos de los despectivos comentarios que Woody Allen le dedicaba a Elena Anaya durante el rodaje de Rifkin's Festival, la nueva película del director estadounidense que, tras su reciente paso por el Festival de San Sebastián, llegará a los cines el próximo 2 de octubre.

Fue en una entrevista concedida a Andreu Buenafuente para su programa Late Motive, donde Anaya confesó que durante "muchos días" del rodaje Allen literalmente la "hundió" con sus desairadas críticas. "Le respeto y seguiría a trabajando con él si me llamase. Me parece un excelente director y un maestro, un mito del cine, un genio. Pero el primer día de rodaje llegó y me dijo: 'It's awful (Esto es horrible). No me creo nada de lo que estás haciendo, eres la actriz peor de la historia del cine'".

"Y no era en broma, porque me lo dijo muchos otros días", recalca Anaya que también relata como el equipo más cercano de Allen intentaba quitarle hierro a los comentarios del director asegurando que esa forma tan peculiar de intentar sacar lo mejor de sus actores a través de comentarios despectivos y sarcásticos era algo usual en sus rodajes.

"Luego venía su productora, Helen y me decía: 'No te preocupes, la última vez que dijo eso, ¿sabes a quién se lo dijo...?'. Pues imagínate, a algunos de los actores más grandes del mundo. Eso era como un premio de consolación", revela Anaya que recuerda cómo, los primeros días de la filmación "llegaba desolada a casa" e intentaba coger "aliento para el día siguiente" y buscar "hacerlo lo mejor que podía".

Se agradece la sinceridad de Elena Anaya al contar qué supone a veces trabajar para un director de la magnitud de Woody Allen. pic.twitter.com/UiEALHfUdL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 22, 2020

"SIEMPRE TENÍA RAZÓN"

Eso sí, la intérprete española asegura que, a pesar de las "barbaridades" que decía durante el rodaje, el director de 'Match Point' o 'Annie Hall', estaba en lo cierto cuando criticaba su trabajo. "Quiero matizar una cosa: los comentarios siempre tenían razón", sentencia Anaya que también recuerda cómo poco a poco entró en el juego de Allen y comenzó incluso a tomarse con humor sus hirientes apuntes.

"Al final del rodaje empecé a reírme con sus comentarios, con él, porque decía verdaderas barbaridades. Cosas cómo: 'Si alguien tuviese que escribir un libro sobre la peor actuación del mundo, deberían llamarte a ti'. Era una tras otra", dice entre risas. "Pero tenía razón, eran secuencias muy largas y hay instantes en los que pasas un poco de puntillas y siempre me pillaba, pero es un excelente director (...) Aguanté y al final fue muy cariñoso y me dijo que... que estaba contento", concluye Anaya.

Rifkin's Festival es una comedia romántica que relata la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y queda prendado del certamen, de la belleza y el encanto de la ciudad y de la fantasía del mundo del cine. Durante su estancia en este encantador enclave ella tendrá un affaire con un director de cine francés y él se enamorará de una española residente en la ciudad.

Junto a Anaya, completan el reparto de lo nuevo de Woody Allen Louis Garrel (El oficial y el espía), Gina Gershon (El Dilema), Sergi López (Un día perfecto), Wallace Shawn (Días de radio), Princess Bride (La princesa prometida), Marriage Story (Historia de un matrimonio) y el ganador de dos Oscar Christoph Waltz (Django desencadenado, Malditos bastardos).

Rifkin's Festival llegará a los cines el próximo 2 de octubre distribuida por Tripictures.