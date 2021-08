Eiza González protagonizará el biopic de la mítica actriz mexicana María Félix

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Eiza González, conocida por sus papeles en Baby Driver y I Care a Lot, ya tiene nuevo proyecto. La actriz dará vida a la intérprete mexicana María Félix en un biopic dirigido por Matthew Heineman.

Tal como señala Deadline, González no solo protagonizará la cinta, ya que también será productora junto a Dana Harris y Nicole King de Linden Entertainment. Walter Rivera será el productor ejecutivo de la película en representación de los herederos de María Félix.

"La tenacidad de María y su forma feroz de vivir pese a algunas duras adversidades me han inspirado a mí y a muchos otros. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo", dijo González en un comunicado. "María constantemente forzaba los límites y vivía según sus propias reglas mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida debe conocerse en todo el mundo, para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas y motivadas", agregó.

"Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María, y estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, la inteligencia, la pasión, el carácter y la belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que lo hizo María Félix, y sabemos que en las manos de Eiza, el legado de María Félix se retratará con la luz más auténtica", apuntó Walter Rivera.

Félix fue una de las estrellas mexicanas más exitosas de todos los tiempos, y esta será la primera vez que sus herederos participen en una producción sobre su vida. La actriz protagonizó 47 películas en México, Francia, Italia y Argentina y en su país era conocida como 'La Doña'. La historia de Félix comienza en Sonora, su ciudad natal, y por su vida pasaron personajes como Diego Rivera o Frida Kahlo.

Matthew Heineman es director de La corresponsal. Su documental Tierra de cárteles fue nominado al premio Oscar en 2016. Por su parte, González ha participado en títulos como Godzilla vs. Kong, Alita: Ángel de combate o Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Próximamente estrenará Ambulance con Jake Gyllenhaal y a las órdenes de Michael Bay.