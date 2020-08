Los Edward y Bella de Sol de medianoche "descolocan" a los fans de Crepúsculo

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Sol de medianoche, la nueva novela del universo Crepúsculo de Stephenie Meyer, llegó a las librerías el pasado 4 de agosto. El libro narra la historia de Bella y Edward desde la perspectiva del vampiro, un cambio narrativo radical que ha sorprendido a los fans de la franquicia.

La autora reveló a Us Weekly que Sol de medianoche es una historia un poco más oscura y en la que Edward, en lugar de mostrarse seguro y un poco distante, está lleno de ansiedad, algo que nunca mostró en los anteriores libros. "Edward se muestra muy confiado y seguro de sí mismo en Crepúsculo, cuando en realidad estaba atormentado por la duda y la culpa", explicó Meyer. "Creo que los lectores se sorprenderán por su nivel de ansiedad constante. En Crepúsculo pudimos ver todas las dudas de Bella. Desde el punto de vista de Edward, Bella parece muy serena", agregó.

La novela también arroja luz sobre Jacob desde la perspectiva de Edward. "Edward está absolutamente seguro de que esta historia no terminará bien. Él realmente cree que está viviendo una tragedia y no ve ninguna luz al final del túnel", dijo la creadora. "Tiene un poco de esperanza durante unos tres capítulos y está lleno de ansiedad en los otros 27", añadió.

A la luz de estos cambios, los lectores han volcado sus impresiones en Twitter. "Releí Amanecer y ahora comencé con Sol de medianoche. Estoy teniendo algunos problemas con ello. El Edward de este libro me parece muy diferente al Edward de los libros de Crepúsculo. ¿Alguien más está sintiendo esto?", preguntó un usuario.

"Sol de medianoche es un muy buen libro. Me encanta tener una perspectiva diferente de la conexión de Edward y Bella", escribió otro internauta.

"Sol de medianoche es absolutamente genial. El personaje de Edward ha sido perfectamente captado por Stephenie Meyer, una tarea muy difícil en sí misma la de escribir un libro que ya ha escrito desde una perspectiva completamente diferente. Literalmente no puedo dejar de leer", confesó un tuitero.

"Acabo de terminar el capítulo uno de Sol de medianoche y realmente es una versión totalmente diferente de la película", agregó otro miembro de la red social.

"No estoy diciendo que Stephanie Meyer deba reescribir toda la saga Crepúsculo desde la perspectiva de Edward... pero eso es exactamente lo que estoy diciendo. Necesito algo más que Sol de medianoche, gracias", afirmó otro acérrimo fan.